miércoles 17 de diciembre de 2025
    • El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación

    El Dicasterio para las Causas de los Santos dio "su parecer favorable" acerca del proceso de canonización del empresario argentino.

    17 de diciembre de 2025 - 14:22
    Desde muy joven Enrique Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas.

    AICA

    "Con mucha alegría compartimos que hoy tuvo lugar la Asamblea de obispos y cardenales en el Dicasterio para las Causas de los Santos y dio 'su parecer favorable' acerca del proceso del venerable Enrique Shaw", comunicó este martes desde Roma, monseñor Santiago Olivera, vicepostulador de la causa de canonización.

    El obispo castrense comunicó a AICA que se trata "de la última instancia antes que si así lo considera el prefecto, cardenal Marcelo Semeraro, presente al Santo Padre todo lo referente al proceso del siervo de Dios venerable Enrique Shaw".

    Desde Roma, monseñor Olivera alentó a seguir rezando por este proceso y por su pronta beatificación: "Oh Padre, el venerable Siervo de Dios Enrique Shaw nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido por Jesucristo Nuestro Señor. Amén".

    Camino a la beatificación

    En abril de 2021, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del venerable empresario, laico fiel y padre de familia numerosa.

    En enero de 2025 el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica y recibió la aprobación de la Comisión Teológica.

    El 17 de junio, la Comisión de Teólogos aprobó en forma "unánime" la oración de intercesión dirigida al "candidato" y los frutos de la misma en el milagro que se le atribuye; y hoy dio su "parecer favorable" la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos.

    ¿Quién fue Enrique Shaw?

    Enrique Shaw nació el 26 de febrero de 1921, perdió a su madre siendo muy pequeño en 1925; su padre cumpliendo con el pedido de su esposa, confió la formación de su hijo a un sacerdote.

    Fue alumno del Colegio De La Salle e ingresó luego a la Escuela Naval Militar, donde afloró su extraordinario testimonio de fe; mientras surcaba los mares del sur descubrió su compromiso en la labor apostólica. En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien formó su familia de 9 hijos. En 1945 pidió la baja en la Armada Argentina para responder a su vocación por Dios con una especial misión.

    Su corazón lo llevó a querer convertirse en obrero, pero el consejo de un sacerdote le abrió otra perspectiva y decidió llevar el Evangelio al empresariado. Llegó a ser director delegado en Cristalerías Rigolleau S.A. siendo un ejemplo de dirigente de empresa, que se preocupó por cada empleado como si se tratara de un hermano, dando sin medir a todos los que necesitaban algo de él hasta el día de su muerte.

    Desde muy joven Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas, demostró que es posible conducir con eficacia una empresa aplicando los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

    Enrique Shaw fue uno de los impulsores de la creación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y fue su primer presidente. Integró el Primer Consejo de Administración de la UCA, trabajó para conformar la Acción Católica Argentina (ACA) y el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) y promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares. Su vida está repleta de logros y trabajos.

