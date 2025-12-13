Joaquín Debeljuh Taruselli ganó el Círculo de Oro y coronó un año inolvidable

Joaquín Debeljuh, en plena acción: velocidad, talento y determinación que lo llevaron a cerrar el año con el Círculo de Oro y el doble título argentino y latinoamericano.

Pergamino volvió a vestirse de gala en Gaia , en el Parque Belgrano , para celebrar la edición 2025 de la Fiesta del Deporte , un encuentro que unifica las históricas ceremonias del Círculo de Periodistas Deportivos “Ramón Raimundo” y LA OPINION . La ceremonia, que se concretó en la tarde noche de este sábado y congregó a deportistas y público en general, incluyó la entrega de 40 distinciones entre Círculos de Plata y premios especiales, y tuvo su momento más esperado con la entrega del Círculo de Oro , máximo reconocimiento de la Fiesta, al piloto de motos de rally raid Joaquín Debeljuh Taruselli , quien coronó un año extraordinario con doble consagración: campeón argentino (por tercera vez) y latinoamericano FIM.

El Círculo de Oro es, desde su creación en 2002, el broche de cada edición del evento. Su primera ganadora fue la tenista Paola Suárez, y desde entonces han recibido la distinción figuras y equipos destacados de la ciudad, como Daniel Bilós, Walter Storani, planteles de Juventud, Douglas Haig, Gimnasia y Esgrima, Anahí Sánchez, Julia Riera, Brenda Bernard y Alfonso Domenech, entre otros. En 2025, la elección de Debeljuh Taruselli (también lo había ganado por su labor en 2020) refleja no solo sus logros deportivos, sino también su compromiso, constancia y proyección.

El 2025 comenzó de manera espectacular para Debeljuh Taruselli. En marzo, alcanzó el triunfo más importante de su carrera en la sexta edición del South American Rally Race (SARR), competencia que recorrió Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja. El piloto de Acevedo-Pergamino dominó, ganando cinco de las siete etapas y liderando la clasificación general con un tiempo acumulado de 35h. 49m. 19s. Este triunfo no solo marcó un antes y un después en su trayectoria, sino que también significó el puntapié inicial para la defensa del campeonato argentino que finalmente lograría al final de la temporada.

En junio se aventuró por primera vez en Chile para disputar el Atacama Race , donde finalizó quinto en la general y tercero en la fecha correspondiente al Campeonato Latinoamericano FIM. A bordo de su nueva RVM Rally 450 R , se adaptó rápidamente a los terrenos del desierto chileno, enfrentando dunas gigantes y condiciones extremas similares a las del Rally Dakar , experiencia que lo motivó a seguir soñando con regresar a la competencia más exigente del mundo (la completó en 2022).

A fines de septiembre participó en la exigente fecha doble del Campeonato Argentino en San Juan, donde enfrentó lluvia, barro, nieve y un problema mecánico que le costó una penalización de seis horas en la primera etapa. A pesar de ello, su determinación y capacidad de adaptación le permitieron remontar posiciones y terminar séptimo en la categoría M1, asegurando la punta del campeonato y preparándose para la definición en el SARR Series.

La temporada cerró en noviembre con el SARR Series, competencia que combinó etapas en Tinogasta, Fiambalá y San Juan. Joaquín finalizó segundo en la clasificación general con un desempeño constante, suficiente para coronarse campeón argentino por tercera vez en la categoría Motos M1 (lo había conseguido también en 2019 y 2024) y lograr su primera consagración a nivel latinoamericano FIM, asegurando así un doble título histórico para su carrera y para RVM Argentina.

Más que un piloto, un referente

El camino de Debeljuh Taruselli en 2025 refleja un equilibrio entre talento, preparación y resiliencia. Su rutina diaria combina entrenamientos físicos, navegación en moto, acondicionamiento mental y trabajo técnico con su equipo, liderado por el mecánico Pablo Pucci. Cada resultado es fruto de un esfuerzo colectivo: la dedicación de su familia, el acompañamiento de su novia, el trabajo del equipo técnico y el respaldo de sponsors que confían en él.

Joaquín mismo destacó que su motivación no solo proviene de los títulos, sino también de la posibilidad de superar nuevos desafíos: “Cada carrera es una oportunidad de aprender, mejorar y seguir soñando. El año fue increíble, pero ya estamos pensando en la próxima temporada y, quién sabe, en un nuevo Dakar”, señaló.