Regional: Racing defiende su invicto y Juventud se juega su última chance

La Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol vivirá este domingo su sexto y último capítulo. El grupo, que integran Racing y Juventud -los representantes de la Liga de Pergamino - junto con Argentino de Rojas y Defensores de Salto , definirá al segundo clasificado que acompañará a Racing a las próximas fases de este torneo otorga cuatro ascensos al Federal A 2026.

Mientras Racing ya aseguró su boleto directo a los octavos de final y lidera el grupo de manera invicta, Juventud disputará un partido crucial de local con la obligación de ganar y esperar el resultado del otro choque de la zona. Del otro lado, Argentino y Defensores también llegan con chances y protagonizarán un cierre apasionante.

El Bohemio, campeón 2024 de la Liga de Pergamino y clasificado a las semifinales para ir por el bicampeonato, llega a la última fecha mostrando un rendimiento regular y efectivo. Con 11 puntos, producto de 3 triunfos y 2 empates, es el único invicto y se transformó en el primer clasificado (directo a los octavos de final).

Este domingo, desde las 17:00, visitará a Defensores de Salto en el estadio “Carlos Testa”, encuentro que será dirigido por Sergio Monzón de Mercedes. Aunque para Racing el resultado ya no altera su ubicación en la tabla, su intención es continuar con solidez rumbo a los cruces eliminatorios.

Para Defensores, en cambio, el duelo es prácticamente una final. Tercero en la tabla y con 6 puntos, necesita ganarle a Racing y luego esperar que Argentino de Rojas no derrote a Juventud. El “Loro” llega entonado tras el triunfo ante Juventud, un resultado que lo revitalizó. Con figuras de experiencia como Pablo Mazza y jugadores jóvenes que aportan dinámica, los saltenses intentarán hacerse fuertes de local.

Empate y clasificación

Racing selló el miércoles el primer puesto de la Zona 9 al empatar 2 a 2 frente a Argentino de Rojas de visitante, en el encuentro que debió completarse por la suspensión del domingo anterior a causa de la lluvia. En ese momento, cuando iban 33 minutos del segundo tiempo, los rojenses ganaban 2 a 1. En la reanudación, Racing llegó al empate con gol de Bruno Sarmiento y se terminó de asegurar la clasificación.

Simón Fiorito había convertido el primer gol “Bohemio” el domingo pasado, mientras que Luciano Oroná -de penal- y Santiago Rizzi habían anotado para Argentino. El empate dejó a Racing en lo más alto y obligó a Argentino a jugarse el todo por el todo este domingo.

El entrenador de Racing, Eugenio Carranza, expresó su satisfacción por el camino recorrido y destacó el valor de lo conseguido, sin dejar de remarcar la importancia de sostener la concentración de cara a la etapa decisiva del certamen. “Clasificamos a octavos de final: ya igualamos lo conseguido el año pasado. Sabemos que hay que seguir siendo competitivos gestionando las emociones. Nos seguimos preparando para lo que nos toque afrontar”, expresó.

“Estamos unidos como grupo, juntos: dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, hinchada y la gente que nos acompaña en el día a día, que reconoce la forma y la manera que tenemos de trabajar. Este grupo disfruta y celebra los pequeños logros”, agregó el DT y también subrayó la madurez que ha alcanzado el plantel, la identidad de juego y la fortaleza emocional que sostienen el presente del equipo.

Juventud: ganar o despedirse

También desde las 17:00, Juventud recibirá en el estadio “Carlos Grondona” a Argentino de Rojas, con arbitraje de Gonzalo Teijeiro de Chivilcoy. El conjunto dirigido por Adrián Antonetti llega a este partido luego de la derrota ante Defensores de Salto (1 a 2), pero con la ilusión intacta.

La ecuación para Juventud es clara: debe ganar su partido y esperar que Defensores de Salto no derrote a Racing. Cualquier otro escenario dejará al “Celeste” sin chances de finalizar segundo y avanzar a los 16avos de final.

Argentino, por su parte, es el equipo mejor posicionado en la pelea por el segundo lugar. Con 7 puntos, depende de sí mismo: una victoria lo depositará directamente en la próxima fase, sin importar lo que ocurra en Salto. Incluso un empate podría servirle si Defensores no logra vencer a Racing.