Explosión en Rancagua: avanza la causa e indagarán a los tres procesados

FOTOMONTAJE FRENTE DEL INSTITUTO COMERCIAL RANCAGUA Y UNO DE LOS PERITOS DE LA BRIGADA DE EXPLOSIVOS

La explosión de Rancagua se produjo por la combinación química de un elemento prohibido con otros materiales que produjo "la detonación de una bomba", como declaró el papá de Catalina Maglio.

La causa penal abierta por la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua tendrá un avance clave el próximo lunes 3 de diciembre , cuando se presenten a declarar las tres personas procesadas por el estallido que dejó gravemente herida a la niña de 10 años Catalina Maglio. La audiencia se realizará en la sede de la Fiscalía Nº 1, donde el fiscal Fernando Pertierra tomará declaración indagatoria al profesor de Química que manipulaba la maqueta, a la directora de la institución y a la inspectora de Nivel Secundario de Dipregep.

Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión de Rancagua "no fue un accidente"

La mamá de Catalina Maglio reclamó justicia y apuntó a los responsables de la explosión en Rancagua

De acuerdo con la imputación formal, al docente y a la directora se les atribuye el presunto delito de estrago culposo por la explosión de la maqueta que simulaba un volcán. A la inspectora, en tanto, se le imputa el incumplimiento de los deberes de funcionario público por su rol en la supervisión de la actividad educativa en la que se produjo el siniestro.

Los padres de Catalina, Ángeles del Valle y Javier Maglio, permanecen esta semana en Fontezuela por razones familiares y aprovecharon su estadía para reunirse con el fiscal Pertierra y la instructora judicial Juliana Giusti. Durante ese encuentro recibieron un detalle pormenorizado del estado de la causa, las pruebas reunidas y los cargos atribuidos a los responsables. Según relataron luego, la reunión los impulsó a dar a conocer su posición públicamente después de semanas de silencio dedicadas exclusivamente a la recuperación de su hija.

Tras interiorizarse de los avances del expediente, los padres decidieron romper el silencio con mensajes difundidos en redes sociales. El primero en hacerlo fue Javier Maglio, quien publicó un texto en su cuenta de Instagram que tuvo amplia repercusión. “Hoy puedo decir que esto no fue un accidente. Los responsables sabían que lo que compraron estaba prohibido y que la ‘sal mágica’ era naftalina picada, sumamente explosiva”, escribió.

El mensaje incluía además un reclamo hacia quienes defendieron públicamente a los adultos implicados sin comunicarse con la familia. “Todos los que salieron a ponerse esa camiseta en nombre de los responsables nunca preguntaron por mi hija. Me gustaría que hoy salgan a decir lo mismo”, señaló, en referencia a las expresiones de apoyo hacia el establecimiento educativo realizadas en los días posteriores al estallido.

La madre de Catalina también publicó un texto en sus redes, en el que expresó su dolor y su indignación por las secuelas irreversibles que afronta la niña. “Hoy me pongo la camiseta por mi hija. Le cambiaron la vida para siempre tanto a ella como a nosotros”, escribió. E insistió en que el reclamo está dirigido a las tres personas procesadas: “Acá nadie está juzgando a la institución; solo culpamos a quienes sabían que el material que usaban estaba prohibido”.

Angeles del Valle posteo en sus redes sociales Justicia por Cata. “Hoy me pongo la camiseta por mi hija y ¿por qué lo hago? Porque le cambiaron la vida para siempre tanto a ella como a nosotros”, posteó Ángeles Del Valle en su cuenta de Instagram. LA OPINION

Un proceso judicial en marcha

El expediente penal avanza con pericias técnicas, testimonios y análisis de los elementos utilizados en la maqueta. Según las actuaciones, la combinación de Clorato de Potasio, un producto no permitido con naftalina picada generó una reacción explosiva que terminó causando una detonación de gran potencia. En ese contexto, un objeto metálico salió despedido e impactó de lleno en el rostro de Catalina, provocándole lesiones gravísimas.

explosion en el instituto comercial rancagua acusarian al profesor pablo mastroberardino la directora valeria olivieri y la inspectora patricia morari Las pericias de los especialistas de Explosivos fueron determinantes para consolidar la acusación del fiscal Fernando Pertierra. LA OPINION

El hecho ocurrió el jueves 9 de octubre por la noche, durante la exhibición de proyectos de la feria de ciencias. La niña fue trasladada en estado crítico al Hospital Interzonal de Pergamino y, pocos minutos después, derivada mediante un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, donde fue intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades. A más de un mes del siniestro, continúa con controles periódicos y tratamientos médicos que obligan a la familia a permanecer temporalmente en la zona y viajar semanalmente a Buenos Aires.

La palabra del padre

En diálogo con Diario LA OPINION, el padre de la niña profundizó sus declaraciones y explicó por qué la familia eligió mantenerse en silencio hasta ahora. “Siempre nos mantuvimos callados porque no sabíamos qué estaba pasando en Pergamino. Ahora que pudimos reunirnos con el fiscal, sabemos que esto no fue un accidente”, remarcó.

Agregó que las pruebas incorporadas al expediente confirmaron para la familia la responsabilidad penal de los adultos procesados. “Compraron un producto que no estaba permitido (Clorato de Potasio) y encima le agregaron naftalina picada. Eso era una bomba”, afirmó. También explicó que solo ahora, con mayor presencia en Pergamino, pudieron interiorizarse de toda la documentación y sentían que debían hablar: “La gente nos acompañó muchísimo sin recibir nada de nosotros. Creí que era necesario contar lo que está pasando”.

El regreso a la vida cotidiana

alta-medica-catalina-maglio-alta-medica-hospital-garrahan-001 Catalia Maglio junto a su papá, Javier, su mamá, Ángeles Del Valle y su hermanita de dos años de edad. LA OPINION

Después de semanas de tratamiento y cuidados intensivos, Catalina comenzó a retomar algunas actividades sociales y escolares. Durante el último fin de semana participó de un campamento con sus compañeros de cuarto grado de la Escuela Primaria Nº 59 de Fontezuela, un paso significativo en su proceso de recuperación emocional. Si no surgen complicaciones médicas, podría volver a clases esta semana, según trascendió.

El martes y el miércoles de la semana que comienza están previstas consultas del tratamiento ambulatorio que sigue de recuperación de Catalina Maglio.

Los padres también desmintieron versiones sobre una supuesta comercialización de una remera con la leyenda “Yo me pongo la camiseta por Cata”. Aclararon que la imagen circula como gesto solidario entre familiares y amigos, pero no es un producto ni tiene fines de recaudación.

Expectativa por las indagatorias

fiscal Fernando Pertierra Fiscalia 1 Pergamino 001 El fiscal Fernando Pertierra encabeza la instrucción judicial por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua que todavía no tiene personas procesadas. LA OPINION

El lunes 3 de diciembre será una jornada clave para el avance del proceso penal. El profesor de Química, la directora del Instituto Comercial Rancagua y la inspectora de Dipregep deberán presentarse ante el fiscal Pertierra para escuchar la imputación formal y ejercer su derecho a defensa. Tras estas audiencias, la causa continuará su curso hacia el cierre del sumario penal y una eventual elevación a juicio.

Mientras tanto, el reclamo social por justicia sigue creciendo al ritmo de las manifestaciones públicas de la familia Maglio–Del Valle, que recibe muestras de apoyo de la comunidad desde el primer momento. El proceso será largo, pero la expectativa de la familia es clara: que se determine quiénes son los responsables y que la explosión que cambió para siempre la vida de Catalina no quede impune.