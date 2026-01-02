Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo

El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

El puerto de San Pedro volvió a mostrar un movimiento clave para el comercio exterior con el arribo de un buque de ultramar destinado a la exportación de trigo, mientras continúa la planificación de tareas técnicas para asegurar la operatividad y el mantenimiento de la vía navegable.

En las primeras horas de este viernes se produjo el ingreso del buque African Shrike, de bandera liberiana, que arribó procedente del puerto de Buenos Aires . La embarcación, con una eslora de 179,99 metros, tomó posición en el muelle de la terminal Elevador, uno de los puntos estratégicos para la operatoria de granos en el puerto local.

Fuentes portuarias indicaron que el amarre se realizó sin inconvenientes y que las tareas logísticas se desarrollan conforme a lo previsto, con la intervención de personal especializado y el uso de equipamiento acorde a este tipo de operaciones de gran escala.

De acuerdo al plan de cargas establecido, el African Shrike tiene previsto embarcar alrededor de 31.200 toneladas de trigo. El destino final de la mercadería será Mauritania, en el continente africano, consolidando una nueva operación de exportación que posiciona al puerto de San Pedro dentro del circuito internacional de granos.

Este tipo de envíos refuerza la relevancia del complejo portuario para la economía regional, ya que permite canalizar la producción agrícola hacia mercados externos y sostener la actividad comercial vinculada al transporte, la logística y los servicios portuarios.

Dragado y mantenimiento de la vía navegable

En simultáneo con la operatoria de carga, se informó la presencia en la rada operativa de la draga Pancho, de bandera de Luxemburgo. La embarcación técnica, que cuenta con una eslora de 27,53 metros, se encuentra fondeada a la espera de instrucciones para iniciar tareas de dragado.

Estas labores resultan fundamentales para garantizar el calado adecuado y la navegabilidad segura en la zona portuaria, permitiendo el ingreso y egreso de buques de gran porte. Desde el ámbito portuario destacaron que el mantenimiento permanente de la vía navegable es una condición indispensable para sostener el nivel de actividad y la competitividad del puerto de San Pedro.