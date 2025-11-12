Nicanor Raminger nacido en San Nicolás jugará al golf universitario en Estados Unidos

El joven golfista nicoleño Nicanor Raminger, formado en el San Nicolás Golf Club, cumplió uno de sus grandes objetivos: fue incorporado por la universidad estadounidense Missouri Valley College media.ford.com

El joven golfista nicoleño Nicanor Raminger, formado en el San Nicolás Golf Club, alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera: fue incorporado por la universidad estadounidense Missouri Valley College, donde continuará su desarrollo deportivo y académico.

De San Nicolás al golf universitario de Estados Unidos Nicanor Raminger comenzó a jugar al golf a los seis años, a pesar de que nadie en su familia tenía relación con ese deporte. Su pasión nació casi por casualidad, pero su entorno lo apoyó desde el primer momento y lo acompañó en su crecimiento. Desde pequeño mostró un talento notable en el San Nicolás Golf Club, donde forjó su técnica y disciplina.

Un sueño cumplido rumbo al 2025 Durante el año pasado, Nicanor había manifestado su objetivo de continuar su formación en Estados Unidos a partir de 2025, combinando estudios universitarios con una exigente competencia deportiva. “El golf de allá es de primer nivel. Están los mejores jugadores, las mejores cosas, todo”, había expresado en una entrevista con Radio U 89.9.

Reconocimiento internacional y proyección futura El anuncio oficial llegó desde la propia universidad Missouri Valley College, que celebró su incorporación en redes sociales: “¡COMETIDO! ¡Estamos encantados de dar la bienvenida a Nicanor Raminger (Buenos Aires, Argentina) a nuestro programa para el semestre de primavera!”. La institución destacó su experiencia competitiva en torneos de Argentina, Chile y Paraguay, así como su paso por la Selección Argentina de golf.

Con esta oportunidad, Nicanor Raminger se suma a la lista de deportistas nicoleños que trascienden fronteras, llevando su talento y dedicación a escenarios internacionales donde continuará su camino con grandes expectativas.

