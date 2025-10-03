Comu recibe a Juventud y prueba de fuego para Argentino en otra fecha del Pre Federal

Este viernes comenzará la segunda rueda del Torneo Pre Federal de básquetbol . De los tres partidos que se disputarán por la Zona Norte B, la que tiene a los tres clubes de Pergamino, dos arrancarán a las 21:00.

En el estadio “Pickle Gracia”, el local Comunicaciones recibirá a Juventud en el choque pergaminense de la octava fecha. Ambos equipos intentarán volver al triunfo. El “Cartero” viene de perder en condición de local ante Colón de Chivilcoy por 98 a 73 en un partido en el que la figura fue Erbel de Pietro con 23 puntos y 5 asistencias. El “Celeste”, por su parte, cayó pero en San Nicolás ante Somisa por 98 a 59. Joaquín Roig se destacó en este juego con 16 puntos y 17 rebotes para el local.

Por el lado de Argentino se presentará a las 21:15 en el “Socios Fundadores”. Su rival será Colón de Chivilcoy, que ya sabe lo que es ganar en Pergamino porque ganó los dos partidos que jugó en nuestra ciudad (ante Juventud y Comunicaciones). El equipo que dirige Francisco Colombo buscará ganar con la mira puesta en terminar tercero o cuarto para jugar la reclasificación y luchar por un ascenso al Torneo Federal. En su última presentación perdió ante Belgrano en San Nicolás por 83 a 63.

El restante partido por la octava fecha de la Zona Norte B se jugará también este viernes, a las 21:00, en San Pedro entre Náutico y Belgrano de San Nicolás. Y el que queda libre en esta jornada es Somisa de San Nicolás.

Comienza la fecha 7 del Clausura

La séptima fecha del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquet) comenzará este viernes a las 21:15 con el partido que en el “Atilio Saint Julien” jugarán el local Gimnasia y Esgrima y Alianza de Colón. El “Lobo” viene de quedar libre y “Las Águilas” de triunfar 90 a 55 ante Sirio Libanés.

La jornada continuará el domingo a las 20:30 en Rojas, donde Sportivo recibirá a Sports, El “Tricolor” viene de quedar libre y el “Azul” cayó 84 a 71 ante Círculo Italiano de Colón en la fecha pasada. El lunes, a las 21:15, Círculo Italiano volverá a jugar en Pergamino pero esta vez ante Argentino, que viene de ganarle a Juventud en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” por 89 a 48. El cierre de la fecha será el martes a las 21:15 con Comunicaciones-Sirio Libanés. El equipo de Ricardo Palacio viene de perder el invicto en Arrecifes ante Ricardo Gutiérrez al caer 73 a 69. Los que quedan libres en esta fecha son Juventud en la Zona A y Ricardo Gutiérrez en la Zona B.

La Zona A tiene como líder a Argentino con un récord (4-1), segundo está Juventud con el mismo récord. El tercer puesto lo ocupa Sportivo Rojas con 2-4 y cierran la tabla Círculo Italiano de Colón y Sports con 1-4. En la Zona B el puntero es Comunicaciones con cuatro triunfos sobre cinco partidos jugados. Su inmediato perseguidor es Alianza de Colón con el mismo récord. El podio lo completa Ricardo Gutiérrez de Arrecifes con 2-3. Cuarto marcha Gimnasia y Esgrima con 2-4 y completa la tabla Sirio Libanés con 0-5.