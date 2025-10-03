viernes 03 de octubre de 2025
    • Comu recibe a Juventud y prueba de fuego para Argentino en otra fecha del Pre Federal

    Este viernes, a las 21:00, el Cartero y el Celeste se medirán en el estadio “Pickle Gracia”. Y a las 21:15, el Blanco será local ante Colón de Chivilcoy.

    3 de octubre de 2025 - 06:00
    Comunicaciones y Juventud, otra vez cara a cara en el Torneo Pre Federal de básquetbol.

    Comunicaciones y Juventud, otra vez cara a cara en el Torneo Pre Federal de básquetbol.

    CLUB COMUNICACIONES

    Este viernes comenzará la segunda rueda del Torneo Pre Federal de básquetbol. De los tres partidos que se disputarán por la Zona Norte B, la que tiene a los tres clubes de Pergamino, dos arrancarán a las 21:00.

    Lee además
    Comunicaciones recibirá a Colón luego de la derrota frente a Belgrano en San Nicolás.

    Argentino, Comu y Juventud vuelven a presentarse por el Torneo Pre Federal de básquetbol
    Valentina Carnevale disputó su segundo Panamericano de Clubes como parte de 5ta Pro.

    Valentina Carnevale subcampeona en el Panamericano de Clubes de pádel

    En el estadio “Pickle Gracia”, el local Comunicaciones recibirá a Juventud en el choque pergaminense de la octava fecha. Ambos equipos intentarán volver al triunfo. El “Cartero” viene de perder en condición de local ante Colón de Chivilcoy por 98 a 73 en un partido en el que la figura fue Erbel de Pietro con 23 puntos y 5 asistencias. El “Celeste”, por su parte, cayó pero en San Nicolás ante Somisa por 98 a 59. Joaquín Roig se destacó en este juego con 16 puntos y 17 rebotes para el local.

    Por el lado de Argentino se presentará a las 21:15 en el “Socios Fundadores”. Su rival será Colón de Chivilcoy, que ya sabe lo que es ganar en Pergamino porque ganó los dos partidos que jugó en nuestra ciudad (ante Juventud y Comunicaciones). El equipo que dirige Francisco Colombo buscará ganar con la mira puesta en terminar tercero o cuarto para jugar la reclasificación y luchar por un ascenso al Torneo Federal. En su última presentación perdió ante Belgrano en San Nicolás por 83 a 63.

    El restante partido por la octava fecha de la Zona Norte B se jugará también este viernes, a las 21:00, en San Pedro entre Náutico y Belgrano de San Nicolás. Y el que queda libre en esta jornada es Somisa de San Nicolás.

    Comienza la fecha 7 del Clausura

    La séptima fecha del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquet) comenzará este viernes a las 21:15 con el partido que en el “Atilio Saint Julien” jugarán el local Gimnasia y Esgrima y Alianza de Colón. El “Lobo” viene de quedar libre y “Las Águilas” de triunfar 90 a 55 ante Sirio Libanés.

    La jornada continuará el domingo a las 20:30 en Rojas, donde Sportivo recibirá a Sports, El “Tricolor” viene de quedar libre y el “Azul” cayó 84 a 71 ante Círculo Italiano de Colón en la fecha pasada. El lunes, a las 21:15, Círculo Italiano volverá a jugar en Pergamino pero esta vez ante Argentino, que viene de ganarle a Juventud en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” por 89 a 48. El cierre de la fecha será el martes a las 21:15 con Comunicaciones-Sirio Libanés. El equipo de Ricardo Palacio viene de perder el invicto en Arrecifes ante Ricardo Gutiérrez al caer 73 a 69. Los que quedan libres en esta fecha son Juventud en la Zona A y Ricardo Gutiérrez en la Zona B.

    La Zona A tiene como líder a Argentino con un récord (4-1), segundo está Juventud con el mismo récord. El tercer puesto lo ocupa Sportivo Rojas con 2-4 y cierran la tabla Círculo Italiano de Colón y Sports con 1-4. En la Zona B el puntero es Comunicaciones con cuatro triunfos sobre cinco partidos jugados. Su inmediato perseguidor es Alianza de Colón con el mismo récord. El podio lo completa Ricardo Gutiérrez de Arrecifes con 2-3. Cuarto marcha Gimnasia y Esgrima con 2-4 y completa la tabla Sirio Libanés con 0-5.

    Comu recibe a Juventud y prueba de fuego para Argentino en otra fecha del Pre Federal
    La recolección de residuos voluminosos tiene el cronograma de octubre

    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso