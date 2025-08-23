sábado 23 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino presenta la pista de atletismo con un gran Encuentro Regional Infantil

    Con la participación de niños de toda la zona, a las 12:00 se realizará el primer evento en la moderna pista ubicada en la Villa Deportiva del Parque Municipal.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de agosto de 2025 - 06:00
    La pista sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética, ya es realidad.

    La pista sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética, ya es realidad.

    LA OPINION

    La ciudad dePergamino vivirá este sábado un evento histórico en su ámbito deportivo: la presentación oficial de la nueva pista de atletismo sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética local. El acontecimiento central será el “Encuentro Regional de Atletismo Infantil", que tendrá lugar desde las 12:00 en la pista emplazada en la Villa Deportiva del Parque Municipal.

    Lee además
    periurbano en pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede

    Periurbano en Pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    Esta moderna pista sintética representa una obra de vital importancia para el desarrollo del atletismo y el deporte pergaminense, posicionando a la ciudad como un referente en el norte bonaerense. Cuenta con la certificación de World Athletics y es de Clase 2, Categoría 5, por lo que puede albergar competencias nacionales e internacionales. Cuenta con seis carriles en todo su recorrido (400 metros) y en una de las rectas tiene ocho carriles.

    La jornada no solo será una competencia para niños y jóvenes, sino también un punto de encuentro para todos los actores de esta disciplina, tanto de Pergamino como de la zona. Se espera la presencia de integrantes de los diferentes equipos de entrenamiento de la ciudad y la región, incluyendo atletas, entrenadores y entusiastas del atletismo, quienes celebrarán juntos este importante logro para el deporte local.

    Pista 2

    Categorías y pruebas

    En el plano competitivo, el encuentro contará con la participación de jóvenes atletas de diversas categorías, quienes se medirán en las siguientes pruebas: 6 y 7 años: velocidad 40 metros, salto en largo, circuito y resistencia; 8 y 9 años: velocidad 60 metros, lanzamiento de pelota, sóftbol y salto en largo; y 10, 11 y 12 años: velocidad 80 metros, lanzamiento de bala y salto en largo.

    Además, se disputarán emocionantes carreras de postas en todas estas categorías y se desarrollará una completa jornada de Atletismo Adaptado (para todas las categorías), con pruebas de velocidad ambulante y silla, salto en largo ambulantes, circuito aeróbico para sillas y lanzamiento categoría sillas en taburete, reafirmando el espíritu inclusivo del evento.

    La presentación de esta pista de atletismo sintética marca un antes y un después para el deporte de Pergamino, brindando una infraestructura de primer nivel para el entrenamiento y la competencia. Este evento será una oportunidad única para celebrar este avance y reunir a toda la familia del atletismo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Periurbano en Pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Desbarataron un "quiosco" de drogas en el barrio Jorge Newbery tras una investigación del fiscal Furnari

    Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    José Rasuk: "Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

    "Que la discapacidad no te sea indiferente": la consigna que une a Pergamino en un día clave para la Ley de Emergencia

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Agustina Propato: Zárate atraviésa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral
    Elecciones de Octubre

    Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"
    Juegos Panamericanos: medalla para el deportista de Baradero Santi Barbería

    Baradero. Juegos Panamericanos: medalla para el deportista Santi Barbería

    San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025: el festival de motos aventura que promete superar los 6.000 asistentes

    San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025: el festival de motos de aventura que busca superar los 6.000 asistentes

    La pista sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética, ya es realidad.

    Pergamino presenta la pista de atletismo con un gran Encuentro Regional Infantil

    Racing, líder invicto de la Zona 1, visitará a Argentino, tercero en la Zona 2.

    Con cuatro partidos arranca la rueda de Interzonales del fútbol de Primera A