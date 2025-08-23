Pergamino presenta la pista de atletismo con un gran Encuentro Regional Infantil

La pista sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética, ya es realidad. LA OPINION

La ciudad dePergamino vivirá este sábado un evento histórico en su ámbito deportivo: la presentación oficial de la nueva pista de atletismo sintética, un sueño largamente anhelado por la comunidad atlética local. El acontecimiento central será el “Encuentro Regional de Atletismo Infantil", que tendrá lugar desde las 12:00 en la pista emplazada en la Villa Deportiva del Parque Municipal.

Esta moderna pista sintética representa una obra de vital importancia para el desarrollo del atletismo y el deporte pergaminense, posicionando a la ciudad como un referente en el norte bonaerense. Cuenta con la certificación de World Athletics y es de Clase 2, Categoría 5, por lo que puede albergar competencias nacionales e internacionales. Cuenta con seis carriles en todo su recorrido (400 metros) y en una de las rectas tiene ocho carriles.

La jornada no solo será una competencia para niños y jóvenes, sino también un punto de encuentro para todos los actores de esta disciplina, tanto de Pergamino como de la zona. Se espera la presencia de integrantes de los diferentes equipos de entrenamiento de la ciudad y la región, incluyendo atletas, entrenadores y entusiastas del atletismo, quienes celebrarán juntos este importante logro para el deporte local.

Pista 2 Categorías y pruebas En el plano competitivo, el encuentro contará con la participación de jóvenes atletas de diversas categorías, quienes se medirán en las siguientes pruebas: 6 y 7 años: velocidad 40 metros, salto en largo, circuito y resistencia; 8 y 9 años: velocidad 60 metros, lanzamiento de pelota, sóftbol y salto en largo; y 10, 11 y 12 años: velocidad 80 metros, lanzamiento de bala y salto en largo.

Además, se disputarán emocionantes carreras de postas en todas estas categorías y se desarrollará una completa jornada de Atletismo Adaptado (para todas las categorías), con pruebas de velocidad ambulante y silla, salto en largo ambulantes, circuito aeróbico para sillas y lanzamiento categoría sillas en taburete, reafirmando el espíritu inclusivo del evento. La presentación de esta pista de atletismo sintética marca un antes y un después para el deporte de Pergamino, brindando una infraestructura de primer nivel para el entrenamiento y la competencia. Este evento será una oportunidad única para celebrar este avance y reunir a toda la familia del atletismo.

