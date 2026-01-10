sábado 10 de enero de 2026
    • Provincia: Los gremios aumentan la presión sobre Axel Kicillof para discutir salarios

    Por el momento no hay novedades respecto a la apertura de paritarias salariales en la provincia de Buenos Aires.

    10 de enero de 2026 - 10:55
    Gremios piden apertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires

    La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó un pedido formal ante el gobierno de Axel Kicillof para que se reabra “en forma urgente” la negociación paritaria por aumento de salarios para los trabajadores estatales de la provincia, quienes recibieron el último incremento el octubre.

    En el pedido, UPCN, la central gremial de empleados públicos con más afiliados en la Provincia, le pide al gobierno que se dispongan los medios necesarios para convocar “de manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial”. Y le advierte que no da por cerrada aún la negociación correspondiente al año pasado.

    Paritarias en la provincia de Buenos Aires

    Ese último señalamiento se relaciona con la preocupación por la posibilidad de que el gobierno haga tabula rasa y arranque una negociación nueva, pese a que en una reunión el Ejecutivo había aceptado mantener abierta la conversación. Es que, si esa promesa no se cumpliese, eso implicaría que los estatales perderían el acumulado de inflación entre octubre y el momento en que se firme un nuevo acuerdo, si ese eventual entendimiento no contiene una cláusula de retroactividad.

    En reuniones con la dirigencia de UPCN y el resto de los gremios estatales, el ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, explicó las dificultades financieras que atraviesa la provincia. Las atribuyó a la política económica de Javier Milei, especialmente en lo que tiene que ver con el recorte de fondos al tesoro bonaerense.

    El pedido a Axel Kicillof

    Durante la negociación para que la Legislatura aprobara el pedido de endeudamiento, la mayoría de los gremios respaldaron a Kicillof bajo el argumento de que sin esos fondos las finanzas bonaerenses se complicarían tanto que un aumento sería mucho más difícil de obtener. Pero una vez logrado ese objetivo, la presión sobre Kicillof se va acrecentando.

    Este viernes, en tanto, los judiciales se sumaron a la seguidilla de reclamos gremiales para que Kicillof reabra la discusión salarial.

