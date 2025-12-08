Pergamino Básquet lo aguantó y triunfó en casa ante Rocamora

Pergamino Básquet alcanzó ante Rocamora su cuarto triunfo en la temporada. JAVIER MENGONI

Pergamino Básquet se reencontró con la victoria en la noche del domingo al superar a Tomás de Rocamora por 84 a 79, en su décima presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina 2025/2026. El triunfo, el tercero consecutivo como local en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo", permitió al equipo dirigido por Federico Díaz recuperarse rápidamente de la caída sufrida 48 horas antes frente a Provincial de Rosario (77-62). Con esta victoria, el conjunto pergaminense elevó su récord a 4-6, mientras que Rocamora quedó con marca de 2-7 y hundido en el fondo de la tabla, acumulando su quinta derrota consecutiva.

Cuatro triunfo de Pergamino Básquet El partido tuvo dos mitades muy diferentes. En los primeros 20 minutos, Pergamino exhibió su mejor versión: intensidad defensiva, ataques rápidos y un buen funcionamiento colectivo. Tras un inicio parejo, el local encontró el quiebre a mitad del primer cuarto y llegó a sacar una ventaja de 18 puntos gracias a los aciertos externos de Tomás Quinteros y la eficacia de media distancia de Martín Gandoy. El 61-41 del entretiempo reflejó la superioridad pergaminense.

Sin embargo, la historia cambió por completo en la segunda parte. En un tercer cuarto cargado de imprecisiones, Pergamino Básquet apenas anotó ocho puntos y Rocamora aprovechó la baja producción ofensiva para reducir la distancia a siete, guiado por un inspirado Juan Ignacio Fernández, quien cerró su planilla con 24 puntos. Los entrerrianos corrieron bien la cancha y supieron capitalizar los errores del local para volver a ponerse en partido.

El último período mantuvo la tensión. Rocamora continuó en su remontada y llegó a poner el resultado en suspenso, pero el equipo de la ciudad reaccionó a tiempo. Con mayor claridad en los minutos decisivos, sostuvo la ventaja y selló una victoria clave para seguir afirmándose en casa, donde acumula cuatro triunfos en cinco presentaciones (4-1), contrastando con su desempeño fuera de Pergamino (0-5).

En lo individual, Martín "Pollo" Gandoy fue el máximo anotador del local con 17 puntos, seguido por el canadiense Emanual Shepherd y Juan Martín Bello, ambos con 16. En la visita, además del destacado rendimiento de "Juani" Fernández, no alcanzó el esfuerzo colectivo para revertir una desventaja que terminó siendo demasiado pesada. El miércoles otra vez en casa Pergamino Básquet volverá a presentarse este miércoles a las 21:00 frente a Central Entrerriano (5-4), nuevamente en el "Ricardo 'Dorado' Merlo", con el objetivo de estirar su racha positiva en casa y seguir escalando posiciones en la Conferencia Sur.

