Pergamino Básquet lo aguantó y triunfó en casa ante Rocamora

Pergamino Básquet se reencontró con la victoria en la noche del domingo al superar a Tomás de Rocamora por 84 a 79, en su décima presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina 2025/2026. El triunfo, el tercero consecutivo como local en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo", permitió al equipo dirigido por Federico Díaz recuperarse rápidamente de la caída sufrida 48 horas antes frente a Provincial de Rosario (77-62). Con esta victoria, el conjunto pergaminense elevó su récord a 4-6, mientras que Rocamora quedó con marca de 2-7 y hundido en el fondo de la tabla, acumulando su quinta derrota consecutiva.
