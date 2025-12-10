miércoles 10 de diciembre de 2025
    • La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

    Desde productos regionales hasta los platos más emblemáticos, la Argentina consiguió su lugar entre los primeros.

    10 de diciembre de 2025 - 13:18
    La gastronomía argentina se consagró, principalmente, gracias a la excelencia de su carne.&nbsp;

    MATE ARGENTINO.

    De la serie de la "mejor galleta" y el "mejor plato" del mundo, llega "la mejor cocina", donde la destreza culinaria nacional se consagró. Taste Atlas, la guía gastronómica global que cataloga todo tipo de platos, bebidas y restaurantes del mundo, presentó en una sola categoría a las 100 cocinas que lo tienen todo: desde los mejores productos locales hasta los ingredientes más destacados, y la Argentina quedó entre los primeros 30 lugares.

    Después de que el alfajor y la empanada se coronaran entre los platos más destacados del prestigioso ranking de Taste Atlas, la gastronomía argentina en general recibió su reconocimiento, al consagrarse en el puesto número 26 del selecto grupo de las mejores cocinas del planeta. Desde el mate hasta el salame de Tandil, pasando por el chimichurri hasta el reggianito, este reconocimiento es un compendio de las delicias que cada rincón de la Argentina tiene para ofrecer.

    Para reconocer a los ganadores, Taste Atlas se basó en 590.228 calificaciones válidas para 16.357 alimentos que se encuentran en la base de datos de la plataforma. Así fue que estas cocinas obtuvieron los puntajes promedio más altos.

    Los primeros lugares del ranking

    El primer lugar se lo llevó la cocina italiana, con una puntuación de 4,6. Sus destacados platos incluyen la pizza propia de Nápoles, el Parmesano Reggiano de Parma, el Pistacho de Brontë y la albahaca o Basílico Genovese de Liguria. La Pizza margarita, el helado de pistacho y la famosa pappardelle de la Toscana también fue destacada.

    En el ranking le siguió la cocina griega, con una puntuación de 4,60, y sus mejores productos como el aceite de oliva Finiki Lakonias y los guisantes partidos o Fava Santorinis. El tercer puesto se lo lleva un país sudamericano: Perú, que destacó con su salsa ocopa, ají criollo, conchitas a la parmesa y pollo a la brasa.

    La Argentina entre los mejores

    Mientras que la Argentina, con una puntuación de 4,3, reafirmó su posición entre las mejores del mundo. La distinción no solo celebró la variedad culinaria nacional, sino que también puso el foco en la calidad inigualable de sus productos e ingredientes. Es la cuna de platos que son verdaderos pilares de la identidad nacional.

    Los emblemáticos por excelencia

    La gastronomía argentina se consagró, principalmente, gracias a la excelencia de su carne. El Asado y la Parrilla se llevaron la máxima distinción en la categoría de barbacoas a nivel mundial, siendo reconocidos por su tradición y sabor. Este triunfo es inseparable del producto estrella de la nación: la Carne Argentina, calificada entre las mejores carnes de la base de datos de Taste Atlas.

    Junto al fuego, brillaron otros platos icónicos que forman parte del menú diario nacional, como la tradicional Milanesa (en sus versiones simple y Napolitana) y el sándwich más popular de la parrilla, el Choripán. Las inconfundibles Empanadas Argentinas (con sus múltiples rellenos regionales) y la Provoleta asada —un disco de queso Provolone derretido a la parrilla y aderezado con orégano— también figuraron entre los más populares.

    Postres y productos locales

    La dulzura argentina también obtuvo su reconocimiento. La pastelería y los postres no se quedaron atrás, con el célebre Dulce de Leche como estandarte de la repostería criolla. El icónico Alfajor, en sus diversas presentaciones de chocolate o maicena, y la Chocotorta —un postre frío de galletas de chocolate con crema de queso y dulce de leche—, brillaron en la sección de dulces.

    Finalmente, el reconocimiento se extendió a las bebidas e ingredientes más finos. Más allá del tradicional mate y del ya mencionado Salame de Tandil y Reggianito, la guía destacó el Malbec Argentino, los aceites de oliva premium y especialidades porteñas como la pizza al estilo porteño, especialmente la Fugazzeta (pizza rellena de queso y cubierta de cebolla) que fue destacada como un plato icónico de Buenos Aires.

    Fuente: La Gaceta.

