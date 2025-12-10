Confirmaron la identidad del hombre de Baradero que falleció en un accidente en Ruta 41

Este martes por la tarde se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 184 de la Ruta Provincial 41, a la altura de San Antonio de Areco. Un automóvil Volkswagen Suran, que circulaba en sentido Baradero-Areco, perdió el control, se despistó y terminó volcando sobre la banquina.

La víctima del fatal vuelco registrado en la Ruta Provincial 41, en jurisdicción de San Antonio de Areco , fue oficialmente identificada en las últimas horas. Se trata de Cipriano Rodríguez, de 48 años, oriundo de Baradero, quien perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas.

El siniestro ocurrió el martes cerca de las 19 horas, a la altura del aeroclub de San Antonio de Areco, cuando el Volkswagen Suran gris en el que viajaba Rodríguez sufrió un despiste seguido de un violento vuelco, por motivos que aún se encuentran bajo investigación judicial.

Según fuentes vinculadas a la causa, el hombre no llevaba colocado el cinturón de seguridad, lo que provocó que saliera despedido del habitáculo. El vehículo terminó con importantes daños materiales, incluyendo la rotura total del parabrisas.

Las primeras pericias revelaron que el rodado presentaba deformaciones estructurales de gran magnitud. Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar junto a efectivos de Seguridad Vial para reconstruir la mecánica del hecho.

La Fiscalía interviniente ordenó diversas medidas de prueba para determinar si influyeron factores externos, fallas mecánicas o condiciones del asfalto en el vuelco fatal.

Investigación en curso y posibles causas del siniestro

El conductor viajaba solo en el vehículo y, de acuerdo a la información preliminar, el traslado estaría vinculado a cuestiones laborales. Sin embargo, no se descartan otros factores que pudieran haber influido en su estado previo al hecho.

La causa permanece abierta mientras se aguardan los resultados finales de las pericias accidentológicas.