Pergamino Básquet no pudo con Racing y sigue peleando para evitar el descenso

Pergamino Básquet no pudo dar el golpe que necesitaba en el inicio de la recta final de la Fase Regular de la Liga Argentina y el viernes por la noche cayó como visitante frente a Racing de Avellaneda por 74 a 59 , por la Conferencia Sur.

El conjunto dirigido por Daniel Maffei afrontaba un partido clave en su intento por salir del último puesto de la tabla, pero la Academia impuso su fortaleza en la pintura y terminó quedándose con un triunfo que lo mantiene en la pelea por los playoffs. Para el equipo de la ciudad, en cambio, la derrota implica seguir en el fondo de las posiciones cuando le restan apenas dos compromisos para completar la etapa regular.

Con este resultado, Pergamino Básquet quedó con un récord de 6 triunfos y 24 derrotas , mientras que Racing mejoró su campaña a 15 victorias y 14 caídas , ubicándose noveno en la conferencia.

El jugador más destacado del partido fue Nicolás Rodríguez , quien se convirtió en el goleador del encuentro con 22 puntos y además capturó 12 rebotes , firmando la actuación más sólida del equipo pergaminense. También aportaron Bautista Marconato con 9 puntos y el canadiense Emanual Shepherd con 8. En el conjunto de Avellaneda sobresalieron Fernando Fuenmayor con 19 puntos, Néstor López Allebrandt con 13 y Matías Núñez con 10.

Un inicio equilibrado

El partido comenzó con un desarrollo parejo, marcado por la intensidad defensiva de ambos equipos y con dificultades para encontrar fluidez ofensiva. En ese contexto, Pergamino Básquet logró sus primeras ventajas a partir de la presencia de Shepherd y Rodríguez, quienes encabezaron las acciones ofensivas para adelantar a la visita 13 a 10. Sin embargo, Racing comenzó a inclinar el juego hacia la zona pintada. Con López ganando protagonismo cerca del aro y con buenos aportes desde el banco, el equipo local logró emparejar el trámite y cerró el primer cuarto arriba por 16 a 14.

Racing tomó el control

En el segundo parcial Pergamino volvió a encontrar respuestas ofensivas a partir de Rodríguez y Marconato, que permitieron recuperar momentáneamente la ventaja (22-18). No obstante, el local reaccionó rápidamente apostando nuevamente al juego interior.

Matías Núñez y José Torrens comenzaron a encontrar espacios en la defensa visitante, lo que permitió a Racing mover el balón con mayor claridad y atacar con eficacia en la pintura. Esa fórmula terminó inclinando el desarrollo del período. Con un buen cierre en ambos costados de la cancha, la Academia se fue al descanso largo al frente por 34 a 26, estableciendo una diferencia que comenzaba a marcar el rumbo del partido.

Perga en Racing 2

El tercero amplió la ventaja

Tras el entretiempo, Racing mostró su mejor versión defensiva. Con mayor presión sobre el perímetro y buena actividad en las líneas de pase, logró incomodar los ataques de Pergamino Básquet y capitalizar varias recuperaciones. A partir de esa intensidad y del dominio en la zona interna, el conjunto de Avellaneda alcanzó la máxima diferencia del partido hasta ese momento: 14 puntos (40-26).

Cuando el local parecía escaparse definitivamente en el marcador, Pergamino Básquet encontró una reacción. Nicolás Rodríguez volvió a asumir protagonismo en ataque y, acompañado por Lucas Mohnen y Juan Martín Bello, permitió reducir la desventaja hasta siete puntos (44-37). No obstante, el equipo pergaminense no pudo sostener ese envión en los minutos finales del período y Racing volvió a responder para cerrar el tercer cuarto arriba por 51 a 43.

El cierre quedó para el local

En el último segmento del encuentro, Racing terminó de asegurar la victoria. Un buen arranque del cuarto final, con aportes de Galo Terrera y Fernando Fuenmayor, devolvió rápidamente la diferencia de doble dígito y la amplió hasta alcanzar los 20 puntos (66-46).

Pergamino Básquet intentó reaccionar con presión en toda la cancha y transiciones rápidas para descontar en el marcador, pero la diferencia ya era demasiado amplia y el equipo local logró administrar el resultado con solidez hasta el final. De esta manera, Racing se quedó con el triunfo por 74 a 59 y dejando a Pergamino Básquet en una situación delicada en la parte baja de la tabla.

Pelea por la permanencia

La derrota mantiene a Pergamino Básquet en el último puesto de la Conferencia Sur, una posición que deberá evitar al finalizar la Fase Regular para lograr la permanencia en la segunda categoría del básquetbol nacional. En esa pelea, su rival directo es Deportivo Norte de Armstrong. El equipo santafesino registra actualmente 6 triunfos y 22 derrotas, por lo que la definición promete ser muy ajustada en las últimas jornadas.

Este domingo a las 21:30 Deportivo Norte recibirá a Rocamora de Concepción del Uruguay (8-19). Pergamino Básquet seguirá con atención ese resultado, ya que una derrota del conjunto santafesino le permitiría evitar quedar aún más comprometido con el descenso.

Lo que viene para Pergamino

El calendario del equipo de la ciudad tendrá ahora dos compromisos determinantes. El primero será el próximo sábado 21, cuando se presente nuevamente ante su público en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para enfrentar al líder Provincial de Rosario, que con un registro de 22 victorias y 7 derrotas ya aseguró su clasificación directa a los octavos de final evitando la instancia de Reclasificación. Posteriormente llegará el último partido de la Fase Regular, programado para el miércoles 25 de marzo, cuando Pergamino Básquet visite a Deportivo Norte en Armstrong.

De mantenerse el escenario actual en la tabla, ese encuentro podría transformarse en una verdadera final por la permanencia, en la que ambos equipos se jugarán la posibilidad de seguir compitiendo en la Liga Argentina la próxima temporada.