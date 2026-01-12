Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

La situación de las rutas nacionales que atraviesan el Partido de Pergamino se ha convertido en un tema de creciente preocupación para las autoridades locales y para miles de vecinos y transportistas que las transitan a diario.

Ante el incumplimiento y la falta de respuestas por parte de los organismos nacionales competentes , el Municipio analiza poner en marcha un programa de intervenciones y reparación en sectores críticos , con el objetivo de reducir riesgos y preservar la seguridad vial .

Desde la Municipalidad advierten que el deterioro de la traza es cada vez más evidente y peligroso. Ondulaciones pronunciadas, baches profundos, banquinas descalzadas y sectores con pérdida total de la carpeta asfáltica forman parte de un diagnóstico preliminar que se viene realizando en distintos puntos de las rutas nacionales que cruzan el distrito. Estas condiciones no solo dificultan la circulación normal, sino que representan una amenaza concreta para automovilistas, motociclistas, transportistas y peatones.

El tema adquiere especial gravedad si se tiene en cuenta que se trata de corredores viales estratégicos, utilizados diariamente por vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito interurbano. En ese contexto, desde el Municipio señalan que la falta de mantenimiento y de obras de reparación por parte del Gobierno Nacional genera una situación insostenible, que expone a los usuarios a accidentes evitables y a daños materiales constantes.

Gestiones y reclamos sin respuestas

Según se informó, las gestiones y reclamos formales ante los organismos responsables se realizaron en reiteradas oportunidades, sin obtener hasta el momento respuestas concretas ni plazos definidos para la ejecución de obras. Esta ausencia de soluciones llevó a las autoridades locales a evaluar alternativas excepcionales, entre ellas la posibilidad de intervenir de manera directa en los sectores más comprometidos, aun cuando se trate de rutas bajo jurisdicción nacional.

Desde el Ejecutivo municipal remarcan que la prioridad es cuidar la vida y la integridad física de quienes circulan por estas vías, y que cualquier acción que se adopte tendrá ese objetivo central. Al mismo tiempo, se subraya que estas eventuales intervenciones no implican desconocer las responsabilidades que corresponden al Estado nacional, sino actuar frente a una emergencia vial que no admite más demoras.

Rutas rotas y falta de seguridad vial

El deterioro de las rutas también impacta de manera directa en la actividad productiva de la región, encareciendo costos logísticos, generando demoras y afectando la competitividad de sectores clave. A ello se suma el malestar de vecinos que utilizan estos caminos para trasladarse diariamente por motivos laborales, educativos o de salud.

Mientras se avanza en la evaluación técnica y legal de las posibles acciones, el Municipio insiste en la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma el compromiso que le corresponde y brinde respuestas urgentes. En un escenario donde el estado de las rutas se agrava con el paso del tiempo, la falta de definiciones oficiales profundiza una problemática que ya no puede ser ignorada.

La situación permanece bajo análisis y no se descartan nuevas gestiones institucionales, al tiempo que se busca una solución que permita garantizar condiciones mínimas de seguridad vial en rutas fundamentales para la conectividad y el desarrollo del Partido de Pergamino.