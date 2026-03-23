Pedrito en Pergamino: 60 años creciendo junto a sus clientes y con promociones que marcan el rumbo

Una de las sucursales de Pedrito se ubica en Juan. B Justo 1985, del barrio Centenario.

En Pergamino , hablar de Pedrito es hablar de historia . Con casi 60 años de trayectoria, el comercio se ha convertido en un verdadero clásico para generaciones de vecinos que lo eligen a la hora de comprar.

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“Estamos entrando en nuestro año 60. Cumplimos 59 ahora y este año vamos a estar con promociones y algunas acciones de sorteos para los clientes”, expresó Mariano Colombero, uno de los propietarios de la firma, reflejando la importancia de este aniversario.

Los inicios del negocio se remontan a varias décadas atrás, cuando los abuelos de la familia dieron el primer paso en el rubro.

“Pedrito se llamaba mi papá. Mis abuelos abrieron el primer local en la esquina de Mercedes y Alsina. Después fuimos creciendo, abriendo otros locales y adaptándonos a los tiempos”, recordó.

Hoy, con una fuerte presencia en distintos puntos de la ciudad, la marca continúa consolidándose como una de las más reconocidas del sector.

Crecer en Pergamino sin perder la esencia

A lo largo de los años, Pedrito supo transformarse sin perder su identidad. Lo que comenzó como una zapatería tradicional fue ampliando su propuesta hasta convertirse en un comercio multirubro.

“Siempre fuimos zapatería y zapatillería, pero hace unos cuantos años sumamos indumentaria informal, carteras, mochilas, accesorios y hasta blanquería”, explicó Colombero.

Esa evolución responde a una premisa clara: ofrecer soluciones integrales a los clientes. “Vos entrás a Pedrito y te podés ir con todo. Desde zapatillas para el colegio hasta ropa, mochilas o productos para la casa. La idea es facilitarle la compra a la gente”, agregó.

Esta amplitud de oferta se vuelve especialmente útil en momentos clave del año, como el inicio de clases o los cambios de temporada.

Mariano Colombero Mariano Colombero es uno de los propietarios de Pedrito. LA OPINION

Promociones especiales

En el marco de su aniversario, Pedrito lanzó una de las promociones más atractivas del momento: un 20% de descuento sin tope en todos los productos.

“Tenemos un 20% de descuento hasta fin de mes en efectivo, transferencia, débito y también en crédito personal con entrega. Es una promoción fuerte para esta etapa del año”, destacó Mariano.

La propuesta busca aliviar el bolsillo de las familias en un contexto donde las compras suelen multiplicarse. “Sabemos que en esta época hay que renovar muchas cosas, sobre todo para los chicos. Por eso pensamos en algo que realmente ayude y que sea accesible”, señaló.

Además, anticipó que durante el año habrá nuevas acciones comerciales y sorteos para premiar la fidelidad de los clientes.

Crédito personal

Uno de los grandes diferenciales de Pedrito es su sistema de crédito propio, una modalidad que se mantiene vigente y que sigue siendo muy utilizada.

“Trabajamos con crédito personal desde hace muchos años. No hace falta tarjeta de crédito, se abre con DNI y un comprobante de ingresos, y en el momento ya podés comprar”, explicó Colombero.

Este sistema permite financiar compras de manera simple y accesible, incluso con opciones de comenzar a pagar más adelante.

“Hay clientes que empiezan a pagar a los 60 días. Es una herramienta que usamos mucho y que la gente valora porque se adapta a sus posibilidades”, afirmó.

Múltiples formas de pago y beneficios

Además del crédito propio, el comercio ofrece una amplia variedad de opciones de pago, acompañando las tendencias actuales del consumo.

“Trabajamos con tres cuotas sin interés todos los días, seis cuotas en determinados montos y también con promociones del Banco Provincia los viernes y sábados”, detalló.

También se aceptan diferentes tarjetas y billeteras virtuales, lo que amplía aún más las posibilidades para los clientes.

“Tratamos de darle todas las opciones posibles para que cada uno pueda elegir cómo comprar”, agregó.

Venta online y expansión

En línea con los nuevos hábitos de consumo, Pedrito también incursionó en el comercio electrónico, ampliando su alcance a nivel nacional.

A través de su sitio web, los clientes pueden recorrer el catálogo completo, elegir productos y recibirlos en su domicilio.

“Tenemos nuestra página, pedrito.com.ar, y hacemos envíos a todo el país. Es algo que empezamos el año pasado y viene creciendo”, contó Colombero.

Incluso en este canal, se mantienen promociones activas que replican las del local físico.

“También en la web tenemos descuentos, por ejemplo con transferencias. Queremos que todos tengan acceso, estén donde estén”, señaló.

La atención, el valor agregado

Más allá de los precios y las promociones, hay un aspecto que define la identidad de Pedrito: la atención al cliente.

“Intentamos que la gente se sienta cómoda, que no espere demasiado y que si tiene algún problema lo pueda resolver. Si no está seguro, puede cambiar o devolver el producto”, explicó Mariano.

Este enfoque ha permitido construir relaciones a largo plazo con los clientes. “Hay personas que hace 30 o 40 años que compran con nosotros. Ya conocemos lo que buscan, lo que les gusta. Eso genera confianza”, destacó.

Un negocio que atraviesa generaciones

La historia de Pedrito también es la historia de una familia dedicada al comercio.

“Yo nací entre cajas de zapatos. Somos tercera generación y siempre estuvimos ligados al negocio”, relató Colombero.

Ese legado se refleja en cada decisión y en el compromiso por seguir creciendo.

“Tratamos de darle más opciones al cliente, de adaptarnos a lo que viene, pero sin perder lo que nos caracteriza”, afirmó.

Presencia en toda la ciudad

Actualmente, Pedrito cuenta con varias sucursales en Pergamino, lo que facilita el acceso de los clientes desde distintos puntos: Avenida de Mayo 552, Juan B. Justo 1985, Paraguay y Pico, avenida Illia y Garay.

A esto se suma su presencia activa en redes sociales, donde comparten novedades, promociones y atienden consultas.

Un futuro con más propuestas y beneficios

De cara a sus 60 años, el desafío es seguir creciendo y acompañando a los clientes con nuevas propuestas.

“Vamos a tener promociones durante todo el año y más cerca de fin de año vamos a hacer sorteos especiales”, adelantó Mariano.

Con una trayectoria que combina historia, innovación y cercanía, Pedrito reafirma su lugar en Pergamino como un comercio de referencia.

Porque si algo queda claro después de casi seis décadas, es que el verdadero éxito no está solo en vender, sino en construir un vínculo duradero con cada cliente que elige volver.