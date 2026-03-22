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    • Provincia anunció que la VTV ahora se deberá pagar antes del turno asignado

    Desde la Provincia implementaron un nuevo sistema para la VTV; la planta Pergamino todavía no informó los cambios.

    22 de marzo de 2026 - 06:56
    Cambios importantes en Provincia para la VTV.

    En un contexto en el que los reclamos de los automovilistas continúan siendo una constante, la provincia de Buenos Aires introdujo una modificación clave en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que ya comienza a generar repercusiones entre los usuarios. La medida se conoce, además, en paralelo a un proyecto impulsado por la diputada pergaminense Paula Bustos, orientado a revisar los distintos aspectos del régimen actual y a equiparar los requisitos con los establecidos a nivel nacional.

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    Esta nueva disposición oficial establece que quienes soliciten turno para realizar la VTV deberán abonar el trámite de manera anticipada, una condición que ya se aplica en numerosas plantas verificadoras del territorio bonaerense y que, según anticiparon desde el Gobierno, se extenderá de manera progresiva hasta alcanzar la totalidad de las sedes.

    El cambio representa una modificación sustancial respecto de la modalidad que regía hasta el momento. Tradicionalmente, los conductores podían presentarse en la planta el día asignado y efectuar el pago en el lugar antes de realizar la inspección. Sin embargo, con la implementación del sistema de prepago, el proceso administrativo se adelanta y pasa a formar parte de los nuevos pasos previos obligatorios para poder concretar la verificación.

    Cambios en la VTV

    De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte bonaerense, la decisión tiene como objetivo principal mejorar la “accesibilidad y transparencia” del sistema. En ese sentido, desde la cartera explicaron que el nuevo esquema permitirá ordenar la atención en las plantas, evitar demoras innecesarias y agilizar el flujo de vehículos que diariamente deben cumplir con este control obligatorio.

    En la práctica, el funcionamiento del sistema de prepago es sencillo pero implica un cambio de hábito para los usuarios. Una vez obtenido el turno a través de la web oficial de la VTV, el conductor debe ingresar nuevamente a la plataforma y completar el pago utilizando tarjeta de débito, crédito o mediante código QR. Solo tras acreditar ese pago el turno queda efectivamente confirmado, lo que evita cancelaciones de último momento y contribuye a una mejor organización del servicio.

    Actualmente, según se detalla en el sitio oficial, la mayoría de las plantas de la provincia ya operan bajo esta modalidad. No obstante, todavía existen algunos centros que funcionan con un sistema híbrido, permitiendo el pago presencial. Aun así, desde el área de Transporte adelantaron que el objetivo es avanzar hacia la unificación del sistema en el corto plazo, eliminando progresivamente la posibilidad de abonar en el lugar.

    Pergamino y el nuevo proyecto de la diputada Paula Bustos

    En el caso de Pergamino, la planta local no informó hasta el momento si ya adoptaron el esquema de prepago, por lo que los conductores de la ciudad deberán esperar para saber si rige esta nueva dinámica para cumplir con la verificación. La implementación no pasó desapercibida y se suma a una serie de cuestionamientos que los usuarios vienen manifestando en relación con el costo del trámite, la periodicidad de los controles y la disponibilidad de turnos.

    En este marco, cobra relevancia la iniciativa presentada por la diputada Paula Bustos, quien impulsa una reforma para modificar ciertos puntos del sistema vigente en la provincia. El proyecto apunta a equiparar los requisitos con los que rigen a nivel nacional, atendiendo a las diferencias que actualmente existen y que son motivo de reclamo por parte de conductores y distintos sectores vinculados al ámbito automotor.

    Entre los principales ejes de discusión se encuentran la frecuencia con la que deben realizarse las verificaciones, los criterios técnicos aplicados en las inspecciones y el impacto económico que representa el trámite para los usuarios. En ese sentido, el debate sobre la VTV excede la cuestión operativa y se instala como un tema de interés público que involucra tanto a autoridades como a ciudadanos.

    Reclamos permanentes en la provincia

    Mientras tanto, la decisión de implementar el pago anticipado ya es una realidad concreta que modifica la experiencia de los conductores al momento de gestionar el trámite. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo sistema permitirá optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio, aunque no se descarta que en las próximas semanas continúen surgiendo opiniones encontradas a medida que se profundice su aplicación.

    Así, en medio de un escenario de cambios y discusiones, la VTV vuelve a ubicarse en el centro de la agenda pública. La combinación de nuevas medidas administrativas y propuestas de reforma legislativa marca un momento de transición para un sistema que, año tras año, impacta directamente en millones de conductores bonaerenses y que continúa siendo objeto de análisis, críticas y posibles transformaciones.

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