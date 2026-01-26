lunes 26 de enero de 2026
    • Alcohol, documentación y motos: intensifican los controles de tránsito en la ciudad

    Hubo operativos de tránsito y controles sobre para prevenir el consumo de alcohol al volante; además de inspecciones en motos sobre uso del caso.

    26 de enero de 2026 - 14:58
    Importantes operativos de tránsito y seguridad vial en las calles de Pergamino

    Durante el último fin de semana, la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito desplegó una serie de operativos de control vehicular en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y promover conductas responsables al volante, principalmente para evitar casos de alcohol en sangre.

    Tránsito y seguridad vial

    Los procedimientos se llevaron a cabo en puntos estratégicos y consistieron en controles integrales de tránsito, en los que se solicitó a los conductores la documentación obligatoria para circular, como la licencia de conducir, la cédula del vehículo y el comprobante de seguro vigente. Además, se realizaron pruebas de alcoholemia con el fin de detectar y sancionar el consumo de alcohol al conducir, una de las principales causas de accidentes de tránsito.

    Desde el área municipal señalaron que estos operativos se enmarcan en el programa “Tolerancia Cero”, una política de control permanente que busca no solo fiscalizar, sino también concientizar a la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar hábitos de conducción responsables. En ese sentido, destacaron que la presencia sostenida de controles apunta a generar un cambio cultural en materia de seguridad vial.

    Uso del casco

    En paralelo, se efectuaron controles específicos a motociclistas, donde se puso especial énfasis en el uso obligatorio del casco, tanto para el conductor como para el acompañante, y en la prohibición del escape libre, una infracción frecuente que genera molestias a los vecinos y representa un riesgo adicional en la circulación.

    “El cumplimiento de la normativa vigente es fundamental para garantizar la seguridad propia y la de terceros. Por eso continuaremos realizando este tipo de controles de manera regular y en diferentes zonas de la ciudad”, expresaron desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito, al tiempo que reiteraron el llamado a la responsabilidad individual para reducir los siniestros viales.

