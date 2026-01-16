Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

En la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores que manejaban con algún grado de alcohol en sangre en operativos en diferentes rutas del país. Pero una falta que sigue en crecimiento, y puede costar muy cara la multa, volvió a dar la nota: la de los “tapa patente”.

Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente ¿La falta principal? 966 casos de alcoholemia positiva.

Además de la alcoholemia positiva , los controles permitieron identificar otras conductas de riesgo frecuentes en las rutas argentinas. Se labraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV , 586 por no portar la documentación obligatoria y otras 586 por no usar el cinturón de seguridad .

Sin embargo, una falta que cada vez es más común y se vincula a la “viveza criolla” tiene que ver con la falta de patente o que estén tapadas de manera intencional . En ese sentido, se detectaron 372 casos, mientras que otros 30 fueron por uso indebido de banquinas , una maniobra considerada de alto riesgo.

Qué dice la ley sobre la patente

En 2025, la ANSV detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Muchos lo hacen para asegurarse de que el dominio se vuelva ilegible y así esquivar una foto-multa. Sin embargo, esa jugada puede salir cara y la penalización costar miles de pesos.

La normativa nacional exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolques- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

Controles de tránsito

Para evitar ser tomados por los radares, los conductores usan sogas, cintas colgantes o adhesivas, y hasta suelen despintar los números o letras. Estas maniobras son cada vez máscomunes y están siendo detectadas por los operativos de tránsito que se realizan cada semana en autopistas y rutas del país.

Si bien durante 2024 y 2025 hubo faltantes de chapas, el Gobierno nacional aseguró que está regularizado. Y en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

El uso correcto de las patentes en cada vehículo es supervisado en los controles que la ANSV realiza en todo el país, y la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires.