viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Los operativos de tránsito y seguridad vial se vienen llevando a cabo en todas las rutas que conducen a lugares turísticos de nuestro país.

    16 de enero de 2026 - 16:15
    Operartivos permanentes de seguridad vial y alcoholemia

    En la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores que manejaban con algún grado de alcohol en sangre en operativos en diferentes rutas del país. Pero una falta que sigue en crecimiento, y puede costar muy cara la multa, volvió a dar la nota: la de los “tapa patente”.

    Lee además
    Seguridad Vial. El municipio de nuestra ciudad continúa intensificando los controles de tránsito. 
    Pergamino

    Seguridad vial: se intensificaron los controles de tránsito
    rutas en mal estado: el municipio de pergamino evalua intervenir ante la falta de respuestas

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Alcoholemia positivas

    En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente ¿La falta principal? 966 casos de alcoholemia positiva.

    Además de la alcoholemia positiva, los controles permitieron identificar otras conductas de riesgo frecuentes en las rutas argentinas. Se labraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y otras 586 por no usar el cinturón de seguridad.

    Sin embargo, una falta que cada vez es más común y se vincula a la “viveza criolla” tiene que ver con la falta de patente o que estén tapadas de manera intencional. En ese sentido, se detectaron 372 casos, mientras que otros 30 fueron por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de alto riesgo.

    Qué dice la ley sobre la patente

    En 2025, la ANSV detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Muchos lo hacen para asegurarse de que el dominio se vuelva ilegible y así esquivar una foto-multa. Sin embargo, esa jugada puede salir cara y la penalización costar miles de pesos.

    La normativa nacional exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolques- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

    Controles de tránsito

    Para evitar ser tomados por los radares, los conductores usan sogas, cintas colgantes o adhesivas, y hasta suelen despintar los números o letras. Estas maniobras son cada vez máscomunes y están siendo detectadas por los operativos de tránsito que se realizan cada semana en autopistas y rutas del país.

    Si bien durante 2024 y 2025 hubo faltantes de chapas, el Gobierno nacional aseguró que está regularizado. Y en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

    El uso correcto de las patentes en cada vehículo es supervisado en los controles que la ANSV realiza en todo el país, y la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires.

    Temas
    Seguí leyendo

    Seguridad vial: se intensificaron los controles de tránsito

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Seguridad vial: por qué tomar mate al volante puede terminar en una sanción

    La Cooperativa Eléctrica de Pinzón ilumina las curvas en el acceso a la localidad

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo generó preocupación entre propietarios de alojamientos temporarios, luego de que una pareja que se había presentado como turistas abandonara un departamento alquilado llevándose diversos elementos de valor.

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria. 

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio
    En la Fiscalía esclarecieron el robo e indagaron al sospechoso que fue aprehendido por la Policía.

    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    Le rompieron el auto al administrador de un grupo de Whatsapp que sacó a un integrante por mensajes inapropiados.

    Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia