Ola de calor en San Pedro: Coopser alerta por alto consumo de energía

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos lanzó una alerta debido al elevado consumo que se registro en la ciudad, en los últimos días del año.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos (Coopser) emitió este martes una alerta debido al notable aumento en el consumo de energía registrado en San Pedro durante los últimos días del año. Las altas temperaturas y el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados provocaron un incremento que podría afectar la estabilidad del servicio eléctrico.

Altas temperaturas generan aumento del consumo eléctrico Según el Sistema Meteorológico Nacional, en San Pedro se esperan temperaturas mínimas que no descenderán de los 20 grados y máximas que podrían superar los 32 grados. Este escenario provocó un uso masivo de equipos de refrigeración como aires acondicionados y ventiladores, elevando considerablemente el consumo de energía eléctrica en la región.

Coopser solicita uso responsable de la electricidad La cooperativa instó a los vecinos a adoptar medidas de eficiencia energética y moderar el uso de aparatos eléctricos. “El objetivo es garantizar la estabilidad del servicio y evitar interrupciones que puedan afectar a toda la comunidad”, señalaron desde Coopser, recordando que cada usuario tiene un papel clave en la gestión responsable de la energía.

Canales de atención habilitados durante la alerta Debido a que la línea de teléfono fijo (425 000) se encuentra fuera de servicio, Coopser recordó que los reclamos y consultas deben realizarse únicamente a través del WhatsApp de la guardia: 3329 64 2020. La cooperativa asegura que está trabajando para monitorear el consumo y mantener la prestación sin inconvenientes, aunque depende de la colaboración de los vecinos.

