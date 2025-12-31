miércoles 31 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ola de calor en San Pedro: Coopser alerta por alto consumo de energía

    La Cooperativa de San Pedro pidió responsabilidad en el uso de electricidad ante el aumento de consumo por las altas temperaturas de fin de año.

    31 de diciembre de 2025 - 12:47
    La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos lanzó una alerta debido al elevado consumo que se registro en la ciudad, en los últimos días del año.&nbsp;

    La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos lanzó una alerta debido al elevado consumo que se registro en la ciudad, en los últimos días del año. 

    Coopser

    La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos (Coopser) emitió este martes una alerta debido al notable aumento en el consumo de energía registrado en San Pedro durante los últimos días del año. Las altas temperaturas y el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados provocaron un incremento que podría afectar la estabilidad del servicio eléctrico.

    Lee además
    La situación de la Terminal de Ómnibus de San Pedro amerita, con urgencia, la adopción de decisiones concretas.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas
    Estafa millonaria con ganado involucra a un contador de San Pedro que denunció amenazas

    Estafa millonaria con ganado involucra a contador de San Pedro y sacude a Merlo

    Altas temperaturas generan aumento del consumo eléctrico

    Según el Sistema Meteorológico Nacional, en San Pedro se esperan temperaturas mínimas que no descenderán de los 20 grados y máximas que podrían superar los 32 grados. Este escenario provocó un uso masivo de equipos de refrigeración como aires acondicionados y ventiladores, elevando considerablemente el consumo de energía eléctrica en la región.

    Coopser solicita uso responsable de la electricidad

    La cooperativa instó a los vecinos a adoptar medidas de eficiencia energética y moderar el uso de aparatos eléctricos. “El objetivo es garantizar la estabilidad del servicio y evitar interrupciones que puedan afectar a toda la comunidad”, señalaron desde Coopser, recordando que cada usuario tiene un papel clave en la gestión responsable de la energía.

    Canales de atención habilitados durante la alerta

    Debido a que la línea de teléfono fijo (425 000) se encuentra fuera de servicio, Coopser recordó que los reclamos y consultas deben realizarse únicamente a través del WhatsApp de la guardia: 3329 64 2020. La cooperativa asegura que está trabajando para monitorear el consumo y mantener la prestación sin inconvenientes, aunque depende de la colaboración de los vecinos.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    Estafa millonaria con ganado involucra a contador de San Pedro y sacude a Merlo

    Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

    San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    Hallaron en San Pedro una pelvis fosilizada de megaterio de más de 500 mil años

    San Pedro: El Centro de Comercio resaltó el trabajo conjunto para embellecer el centro con decoración navideña

    San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

    Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Estafa millonaria con ganado involucra a un contador de San Pedro que denunció amenazas

    Estafa millonaria con ganado involucra a contador de San Pedro y sacude a Merlo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La situación de la Terminal de Ómnibus de San Pedro amerita, con urgencia, la adopción de decisiones concretas.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas
    La moderna pista de Pergamino recibirá a más de 150 atletas juveniles del Copar.

    Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026

    Con un 2026 que se presenta como un portal de inicio y crecimiento, la invitación es clara: soltar lo viejo, escribir con intención y animarse a vivir lo nuevo.

    Ya llega 2026, el año de la unidad y los nuevos comienzos: cómo prepararse para recibir lo que viene

    Si se cumple el pronóstico actual, este verano podría repetir un escenario de alta exigencia térmica.

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    El presidente del Consejo Escolar San Nicolás, Eber Riera, envió a las escuelas sedes de nuestro distrito el detalle de los menús seleccionados para garantizar a los estudiantes tanto el desayuno como el almuerzo los días que concurren a las actividades.

    San Nicolás: El Consejo Escolar definió los menús para las Escuelas abiertas en verano