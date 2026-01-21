miércoles 21 de enero de 2026
    • El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    El IPS informó cuándo se pagarán los haberes de enero a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires y detalló el cronograma por DNI.

    21 de enero de 2026 - 16:20
    Desde el IPS confirmaron los días de pago

    El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el inicio del pago de los haberes de enero para jubilados y pensionados de la Provincia. El cronograma comenzará el jueves 29, continuará el viernes 30 y contempla pensiones sociales no contributivas, con fechas organizadas según la terminación del DNI.

    ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS en enero?

    Según el detalle difundido por el organismo previsional, ese día cobrarán las jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. En la misma jornada se abonarán las pensiones sociales no contributivas, sin distinción de terminación de documento, es decir, para DNI finalizados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

    El cronograma continuará el viernes 30 de enero, fecha en la que percibirán sus haberes las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

    A tener en cuenta

    Desde el IPS también precisaron que el vencimiento del pago por ventanilla operará el 23 de febrero de 2026, plazo establecido para quienes opten por esa modalidad de cobro.

