jueves 25 de diciembre de 2025
    • ¿Cuánto pasará a costar la tarifa de VTV tras el aumento del 22% que entrará en vigencia?

    La actualización, que incluye a la planta Pergamino, impactará en todas las categorías de vehículos que llevan a cabo la VTV.

    25 de diciembre de 2025 - 06:56
    Aumentan las tarifas de la VTV.

    El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, y por ende en la planta del Parque Industrial de Pergamino, tendrá un nuevo incremento del 22% a partir de enero, luego de casi seis meses de congelamiento tarifario. La actualización impactará en todas las categorías de vehículos, desde autos particulares y motocicletas hasta unidades de mayor porte destinadas al transporte de cargas o pasajeros, y vuelve a poner en discusión el peso del trámite obligatorio en la economía cotidiana de los bonaerenses.

    Nuevas tarifas

    Esta suba quedó establecida a través de la Resolución N°369/2025 del Ministerio de Transporte provincial, que fija los nuevos valores en función de la fórmula vigente. En el caso de aquellos vehículos de hasta 2.500 kilogramos, la tarifa básica ascenderá a 97.057,65 pesos. Según lo establecido, el monto equivale aproximadamente al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, conforme al convenio colectivo celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores, referencia que se utiliza siempre para las actualizaciones de los aranceles.

    Si bien todavía no se publicaron los valores finales discriminados para todas las categorías, se estima que los vehículos que superen los 2.500 kilos experimentarán un aumento proporcional. En ese sentido, la tarifa que actualmente se ubica en 143.353,57 pesos pasaría a rondar los 172.024,28 pesos. Este ajuste responde al criterio histórico de la VTV, que establece montos diferenciados según el peso y el tipo de unidad, manteniendo como base el valor correspondiente a los autos de menor porte.

    La VTV en las diferentes categorías

    Las motocicletas, uno de los segmentos con mayor volumen de verificaciones en toda la provincia, también se verán alcanzadas por el incremento. Para aquellas con cilindrada comprendida entre los 50 y los 200 centímetros cúbicos, el costo del trámite pasará de los actuales 31.856,35 pesos a aproximadamente 38.227,62 pesos. De esta manera, se conserva la misma proporción aplicada al resto de los vehículos, aunque el impacto relativo resulta significativo para un sector que suele utilizar este medio de transporte como herramienta de trabajo o movilidad diaria.

    La normativa vigente establece que las tarifas de la VTV se actualizan de manera semestral, en función de los parámetros fijados en el convenio sectorial. Por ese motivo, ya se anticipa que la próxima revisión de valores se anunciaría hacia fines de junio, con aplicación efectiva desde los primeros días de julio, siempre bajo la misma metodología de cálculo.

    El último incremento se había registrado a mediados de julio del año pasado, cuando el costo del trámite alcanzó los 79.640,87 pesos. Hasta ese momento, las tarifas venían de un proceso de ajustes escalonados aplicados en tres tramos durante 2024, que habían llevado el valor pleno de la verificación a 63.463,30 pesos. Desde entonces, los montos se mantuvieron sin modificaciones hasta el nuevo aumento dispuesto para enero.

    Nueva página web

    En paralelo al anuncio de la actualización tarifaria, desde el Ministerio de Transporte bonaerense informaron el relanzamiento de la página oficial de la Verificación Técnica Vehicular, con el objetivo de agilizar la gestión de turnos y reforzar las medidas de seguridad para prevenir estafas. A través del sitio oficial, los usuarios podrán consultar los valores vigentes según la categoría del vehículo y realizar los trámites correspondientes de manera más rápida y transparente, evitando sobreprecios, cobros indebidos o intermediaciones irregulares.

    El aumento de la VTV vuelve a instalar el debate sobre el costo del mantenimiento obligatorio de los vehículos en un contexto económico complejo, donde cada ajuste tiene un impacto directo en los bolsillos de los conductores. Mientras tanto, las autoridades remarcan la importancia del control técnico como herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos en la vía pública, sosteniendo que el sistema de verificación resulta fundamental para garantizar condiciones mínimas de circulación en todo el territorio provincial.

