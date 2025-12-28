Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nuevamente emitió una alerta amarilla por calor extremo para los próximos días en San Pedro y una amplia franja de la región central del país. Google-ilustrativa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por calor extremo para San Pedro y gran parte de la región central del país, ante un período de altas temperaturas que se extenderá durante varios días y podría generar efectos leves a moderados en la salud de la población.

Alerta amarillo por altas temperaturas en San Pedro Según el parte oficial del SMN, la alerta por calor extremo implica condiciones que pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. El organismo remarcó la necesidad de extremar cuidados durante las jornadas más calurosas.

Pronóstico del tiempo: máximas superiores a 30 °C y picos de 39 grados Para San Pedro, el pronóstico indica que hasta el viernes 2 de enero las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados, mientras que las máximas superarán los 30 °C, con un pico previsto de hasta 39 grados en el último día del año, marcando un Fin de Año con valores térmicos muy elevados.

Recomendaciones del SMN para evitar golpes de calor Ante este escenario, se recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, reducir la actividad física y usar ropa liviana y clara. Además, ante síntomas como mareos, agotamiento o desmayo, se debe solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona a un lugar fresco.

