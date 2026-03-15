Seguridad vial: Pergamino logró reducir a casi la mitad los accidentes de tránsito en un año

Durante los últimos meses, la ciudad de Pergamino comenzó a mostrar una tendencia alentadora en materia de seguridad vial . Los datos que surgen del mapa de siniestros viales elaborado a partir de los registros de los últimos doce meses indican una disminución significativa en la cantidad de accidentes de tránsito , un indicador que desde el Municipio vinculan directamente con el fortalecimiento de los controles, las campañas de concientización y la presencia permanente de inspectores en calles y avenidas de la ciudad.

De acuerdo con la información relevada por el área de control urbano, durante enero y febrero de 2025 se registraba en promedio un total de 120 siniestros viales por mes. Sin embargo, al analizar el primer bimestre de 2026, el número descendió de manera considerable, ubicándose en un promedio de 66 accidentes mensuales. La reducción representa prácticamente una caída a la mitad de los casos, un dato que desde la gestión municipal consideran significativo dentro de un proceso más amplio orientado a mejorar la convivencia vial y reducir los riesgos en la vía pública.

Las estadísticas surgen del trabajo conjunto que llevan adelante las áreas de Inspección General y Tránsito del Municipio, que se encuentran bajo la órbita del funcionario municipal Marcos Turrini. Desde ese sector se vienen intensificando los operativos de control vehicular en distintos puntos estratégicos de Pergamino, con una presencia permanente en las avenidas, arterias de alto tránsito y zonas donde históricamente se registraron mayores niveles de conflictividad vial.

El análisis del mapa de siniestros permite además identificar con precisión cuáles son los puntos más críticos dentro del entramado urbano. Entre los cruces considerados más peligrosos se encuentra la intersección de Avenida de Mayo y Azcuénaga, uno de los sectores con mayor circulación vehicular y tránsito permanente durante gran parte del día. También aparece como punto de riesgo el cruce entre la ruta provincial Nº 32 y la ruta nacional Nº 188, donde convergen flujos de tránsito urbano con circulación de vehículos de mayor porte.

Otros sectores donde se registraron numerosos incidentes son las intersecciones de Avenida de Mayo y Estrada, avenida Rocha y Castelli, avenida Illia y Emilio R. Coni, avenida Colón y calle Pinto, Merced y Echevarría, Avenida de Mayo y Moreno, Avenida de Mayo y San Nicolás, Castelli y Doctor Alem, Merced y Lagos, y Avenida de Mayo y Monteagudo. La reiteración de los siniestros en estos puntos motivó la implementación de operativos específicos, con mayor presencia de agentes de tránsito, controles preventivos y acciones de ordenamiento vehicular.

Calles y tipos de siniestros viales

Además del análisis por intersecciones, el relevamiento también permite observar cuáles son las calles con mayor cantidad de accidentes dentro del casco urbano. En ese sentido, arterias como Merced, Azcuénaga, 9 de Julio, Monteagudo, Castelli y Pueyrredón aparecen entre las más mencionadas dentro de los registros del último año, lo que responde principalmente a su condición de corredores de circulación intensa, con alta densidad de tránsito y gran cantidad de maniobras vehiculares.

El informe también detalla cuáles son los tipos de siniestros que se repiten con mayor frecuencia en la ciudad. El caso más habitual corresponde a colisiones entre automóviles y motocicletas, que concentran 628 incidentes registrados. Este tipo de accidentes representa el mayor porcentaje dentro del total de eventos viales y refleja una problemática común en muchas ciudades del país, vinculada al crecimiento del parque de motos y a la convivencia entre distintos tipos de vehículos en la vía pública.

En segundo lugar aparecen los despistes, con 402 casos registrados en el período analizado. Este tipo de siniestro suele estar asociado a factores como la velocidad, las condiciones de la calzada o maniobras bruscas realizadas por los conductores. Más atrás se ubican los choques entre motocicletas, con 155 incidentes, y las colisiones entre los automóviles, que suman 85 casos dentro del relevamiento anual.

Seguridad vial permanente

Desde el Municipio remarcan que la información estadística constituye una herramienta clave para planificar políticas públicas en materia de tránsito y seguridad vial. El objetivo es poder intervenir de manera focalizada en los sectores más conflictivos, mejorar la señalización, reforzar los controles y desarrollar estrategias de prevención que permitan reducir la cantidad de siniestros.

En ese marco, la gestión local viene sosteniendo un esquema de operativos permanentes en diferentes sectores de la ciudad. Los controles incluyen verificación de documentación, uso de casco en motociclistas, cumplimiento de normas de tránsito, respeto por los semáforos y controles de alcoholemia en horarios y zonas estratégicas. Estas acciones se complementan con tareas de educación vial y campañas de concientización orientadas a promover conductas responsables al momento de conducir.

Desde el área que conduce Turrini sostienen que el descenso en los niveles de siniestralidad vial durante el último año refleja el impacto positivo de estas políticas de control y prevención. Sin embargo, advierten que el desafío continúa siendo consolidar una cultura de respeto por las normas de tránsito, algo que requiere no solo de la presencia del Estado, sino también del compromiso de los propios conductores.

Objetivos claros de la Municipalidad de Pergamino

El objetivo planteado por el Municipio es sostener la tendencia a la baja en la cantidad de accidentes y continuar fortaleciendo las herramientas de control y prevención en toda la ciudad. En ese sentido, el monitoreo permanente de los siniestros viales permite ajustar las estrategias y orientar los recursos hacia los sectores donde más se necesitan.

Con estadísticas más precisas y una política activa de control en la vía pública, la Municipalidad busca avanzar en una mejora sostenida de la seguridad vial, con el propósito de reducir los accidentes, proteger a peatones y conductores, y construir un tránsito más seguro para todos los vecinos de Pergamino.