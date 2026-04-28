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    • Zárate: un barco fuera de control protagonizó un choque inusual en el río Paraná

    El incidente ocurrió en el Delta del Paraná a la altura de Zárate. Prefectura busca determinar qué provocó la pérdida de control de la embarcación.

    28 de abril de 2026 - 09:52
    El insólito impacto se dio a la altura de la costa de Zárate y fue registrado por testigos desde una embarcación. Las imágenes

    El insólito impacto se dio a la altura de la costa de Zárate y fue registrado por testigos desde una embarcación. Las imágenes

    rosario3.com

    El inusual episodio ocurrió el sábado en el río Paraná, a la altura de la ciudad de Zárate, cuando una embarcación perdió el control de su rumbo y terminó impactando de frente contra una zona de islas. La escena fue registrada por testigos que navegaban cerca del lugar y rápidamente se viralizó por lo sorpresivo de la maniobra.

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    Choque en el río Paraná: qué pasó frente a Zárate

    Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho se produjo a la altura de Zárate, en un sector del Delta con intensa circulación de embarcaciones de distinto porte. En un primer momento se había señalado que el incidente ocurrió frente a Ramallo, pero luego se aclaró que pertenece a otra jurisdicción.

    Las imágenes muestran cómo el barco avanza sin aparente control hasta impactar contra la orilla de una isla, generando desconcierto entre quienes presenciaban la escena desde otra embarcación. A pesar de la violencia del choque, no se reportaron personas heridas.

    Investigación de Prefectura: las hipótesis en análisis

    Desde Prefectura Naval Argentina confirmaron la existencia del siniestro y señalaron que se activaron los protocolos correspondientes. Personal de la fuerza realizó una inspección sobre la embarcación involucrada y dio inicio a un sumario administrativo.

    El objetivo principal de la investigación es determinar las causas que derivaron en la pérdida de control. Entre las hipótesis que se manejan se encuentran posibles fallas mecánicas, errores humanos o inconvenientes en la navegación en una zona compleja por sus características geográficas y el tráfico fluvial.

    Tránsito fluvial y riesgos en el Delta del Paraná

    El sector donde ocurrió el incidente forma parte de uno de los corredores fluviales más importantes del país, con circulación constante de buques comerciales, barcazas y embarcaciones particulares. Esto exige maniobras precisas y condiciones de navegación seguras.

    Especialistas advierten que cualquier desperfecto o error en este tipo de entornos puede derivar en situaciones de riesgo, como la ocurrida en este caso. Aunque no hubo consecuencias graves, el episodio reabre el debate sobre los controles y la seguridad en el tránsito por el río Paraná.

    El video del choque, difundido en redes sociales, generó sorpresa por lo inusual del hecho y volvió a poner el foco en la importancia de las medidas de prevención en una de las vías navegables más relevantes de la Argentina.

    Embed - Canal 9 Litoral on Instagram: "BUQUE CARGUERO CHOCÓ CONTRA LA COSTA EN EL RÍO PARANÁ Un buque carguero perdió el control y terminó impactando contra la costa del río Paraná, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona. Testigos registraron la secuencia desde embarcaciones cercanas, donde se observó cómo la nave avanzaba sin rumbo fijo hacia la orilla. El hecho ocurrió en la localidad de Ramallo y, según las primeras informaciones, no se reportaron personas heridas. Video: @estacionline"
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