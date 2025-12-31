Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026

Pergamino se posicionará en el calendario deportivo nacional al ser confirmada como sede del Torneo Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026 , una competencia de alcance federal que reunirá a los mejores jóvenes atletas del país. El evento se desarrollará el sábado 28 de febrero de 2026, en la pista sintética de la Villa Deportiva de la ciudad.

El torneo es organizado por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) junto a la Escuela Municipal de Atletismo , y contará con la participación de más de 150 atletas provenientes de distintas provincias, quienes competirán en las disciplinas de campo y pista que forman parte del circuito atlético nacional e internacional.

La llegada de este certamen representa un hecho histórico para la ciudad, ya que por primera vez Pergamino formará parte de la agenda oficial de competencias del Comité Paralímpico Argentino, consolidándose como un espacio preparado para recibir eventos deportivos de alto nivel.

Además del torneo, Pergamino será escenario de una concentración nacional de atletas de la selección argentina, que se llevará a cabo en la última semana de febrero. Durante esos días, los deportistas entrenarán en la ciudad como parte de su preparación previa a la competencia, generando un importante movimiento deportivo y social.

Al respecto, Andrés Buey, coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo y del área de Deporte Adaptado, destacó la relevancia del acontecimiento: “En un hecho histórico para la ciudad, Pergamino ingresa a la agenda competitiva del Comité Paralímpico Argentino. Estamos trabajando intensamente, preparando todo y ajustando cada detalle, porque es un evento muy importante y no cualquiera puede organizarlo”.

Buey también agradeció la confianza depositada por COPAR y subrayó que el certamen “reunirá a atletas de distintas federaciones del país, con un nivel deportivo muy alto que jerarquiza a Pergamino y la posiciona como referencia en el desarrollo del atletismo juvenil y adaptado”. Asimismo, confirmó que la concentración de la selección nacional comenzará tres días antes del torneo, permitiendo a los atletas entrenar en las instalaciones locales.

Categorías e inscripción

La inscripción se habilitará el 15 de enero de 2026 y estará destinada a las siguientes categorías: Promocionales: 2015 (11 años), 2014 (12 años) y 2013 (13 años); Menores: 2012 (14 años), 2011 (15 años) y 2010 (16 años); Juveniles: 2009 (17 años), 2008 (18 años) y 2007 (19 años).

La realización del Copar 2026 Juvenil no solo representa un importante desafío organizativo, sino también una oportunidad para seguir promoviendo el deporte inclusivo, el desarrollo de jóvenes atletas y el posicionamiento de Pergamino como sede de eventos deportivos de alcance nacional.