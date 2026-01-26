Pergamino fortalece su política de niñez y adolescencia junto a Unicef Argentina

En julio de 2025, la Municipalidad de Pergamino suscribió una Carta de Adhesión con Unicef.

En julio de 2025, la Municipalidad de Pergamino suscribió una Carta de Adhesión con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), incorporándose a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Se trata de un programa que busca colocar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas locales, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos municipales a través de herramientas, capacitaciones y acompañamiento técnico.

La iniciativa propone un trabajo sostenido que permita mejorar la respuesta del Estado local frente a las múltiples problemáticas que atraviesan la niñez y la adolescencia, entendiendo que se trata de una responsabilidad compartida entre distintas áreas y actores.

Durante la segunda mitad de 2025, el Municipio avanzó en una primera etapa clave: la realización de un autodiagnóstico que permitió analizar en profundidad cómo se está trabajando en Pergamino en relación a la infancia y la adolescencia.

“Lo que tratamos es que todo lo que fue parte de este 2025, que fue la mitad del año que estuvimos trabajando con esto, se hizo un autodiagnóstico”, explicó la doctora Erica Períes, secretaria de Salud del Municipio.

Para llevar adelante este proceso fue necesario conformar una unidad ejecutora, integrada por representantes de distintas áreas municipales comprometidas con la niñez y la adolescencia. “Dentro del Municipio hay muchas áreas trabajando con la niñez y con la adolescencia. La mayoría están nucleadas en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Desarrollo, pero también participaron otras dependencias municipales”, detalló.

Erica Períes Erica Períes, secretaria de Salud del Municipio de Pergamino LA OPINION

Articulación, una de las principales conclusiones

El trabajo permitió acceder a una gran cantidad de información y dejó en evidencia una necesidad central: mejorar la articulación entre áreas. “Lo que veíamos era que tal vez teníamos que articularnos mejor. Y cómo podemos encarar el 2026 de una forma más articulada, con todos estos datos que pudimos analizar de cada una de las áreas”, señaló Períes.

En ese sentido, participaron activamente áreas como Salud, Desarrollo Social, Cultura, Deporte, Salud Mental, Gestión Ambiental y el Servicio Local, entre otras, dando respuesta a un relevamiento amplio y transversal.

Caracterizar la población para tomar mejores decisiones

Uno de los ejes centrales del autodiagnóstico fue la caracterización de la población infantil y adolescente de Pergamino, tanto en la zona urbana como en los pueblos y parajes del Partido. “Primero lo que se hizo fue caracterizar la población. Qué población pediátrica y adolescente tenemos en Pergamino, tanto en la parte urbana como en cada uno de los pueblos y en los parajes”, explicó la funcionaria.

Este análisis permitió evaluar indicadores clave vinculados a la salud, la educación y el bienestar general: controles médicos, esquemas de vacunación, repitencia escolar, deserción y ausentismo, entre otros. “Esto te da un panorama de cómo está la niñez y la adolescencia, cómo están los chicos hoy en día y qué decisiones podemos tomar nosotros”, afirmó.

Una mirada integral sobre las problemáticas

El trabajo dejó en claro que las problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes no pueden abordarse desde un solo sector. “En una problemática de niñez o de adolescencia no es solamente un área la que está involucrada”, sostuvo Períes, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre Salud y Desarrollo, pero también la necesidad de sumar a otras áreas.

Además, puso el foco en la capacitación y el acompañamiento a los equipos. “Lo que vamos a hacer es mejorar el trabajo que ya estamos haciendo, a través de las herramientas que nos puedan dar desde UNICEF: capacitaciones, actualizaciones”, señaló, destacando especialmente el abordaje de la salud mental y el trato adecuado hacia niños y adolescentes.

El rol del adulto y los desafíos que vienen

Otro aspecto que surgió con fuerza del diagnóstico fue la importancia del contexto familiar y social. “Uno hace el foco en el niño y en el adolescente, pero primero tenemos que trabajar con el adulto, porque ese niño no decide. Hay un contexto”, remarcó la secretaria de Salud.

De cara a 2026, el Municipio se propone profundizar este camino, fortaleciendo la articulación, incorporando nuevas herramientas y abordando con mayor énfasis problemáticas como el ausentismo y la repitencia escolar. “Son muchas las áreas involucradas, son muchas las temáticas y cuando vemos vulnerabilidades nos damos cuenta de que no es una sola la problemática”, concluyó.

El acuerdo con UNICEF marca así un punto de inflexión para Pergamino, que apuesta a consolidar políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo, con el objetivo de garantizar y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el Partido.