viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Cuscuela es la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobierno de San Pedro. Carrasco dejó la Jefatura de Gabinete y será asistente directo del intendente.

    16 de enero de 2026 - 08:45
    La joven abogada asumió el cargo que dejó vacante Martín Baraybar. Su banca la ocupa ahora Rita Leguizamón. El jefe de Gabinete, que tenía a su cargo la planificación estratégica de todas las áreas ahora es el asistente del jefe comunal.

    La joven abogada asumió el cargo que dejó vacante Martín Baraybar. Su banca la ocupa ahora Rita Leguizamón. El jefe de Gabinete, que tenía a su cargo la "planificación estratégica de todas las áreas" ahora es el asistente del jefe comunal.

    La Opinion Semanario

    Candelaria Cuscuela juró este jueves como nueva secretaria de Gobierno del Municipio de San Pedro, en una ceremonia realizada a puertas cerradas. En el mismo acto, Alfredo Carrasco prestó juramento como secretario privado del intendente Cecilio Salazar, dejando así el cargo de jefe de Gabinete, que ocupaba hasta el momento.

    Lee además
    El Hospital Privado SADIV informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud
    La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. 

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    Cambios en el gabinete municipal de San Pedro

    Cuscuela asumió formalmente luego de solicitar licencia a su banca en el Concejo Deliberante para ocupar el lugar que dejó vacante Martín Baraybar, quien pasó a presidir el HCD. Se trata de la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Gobierno durante la gestión de Salazar y la cuarta persona en ocupar ese cargo desde 2015.

    Carrasco dejó la Jefatura de Gabinete y pasó a la Secretaría Privada

    Hasta ahora, Carrasco tenía bajo su responsabilidad la planificación estratégica de todas las áreas de gobierno y el seguimiento de la gestión. Con su nuevo rol como secretario privado, pasó a ser asistente personal del jefe comunal, en un esquema que no figuraba en el organigrama aprobado por el Concejo a fines de noviembre.

    Reacomodamientos en el Concejo Deliberante

    La licencia de Cuscuela permitió el ingreso de Rita Leguizamón, referente del Movimiento Evita, quien ocupó el cuarto lugar en la lista oficialista. Además, Cuscuela dejó la presidencia del bloque Fuerza Patria, función que ahora asumirá Soledad Llull, mientras que la vocería de los expedientes del oficialismo será reorganizada internamente.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Alerta en San Pedro: dos ataques de yarará en la última semana y recomendaciones de seguridad

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    Tasas de pesaje en San Pedro: quiénes deberán pagarla y cómo se aplicará en 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo generó preocupación entre propietarios de alojamientos temporarios, luego de que una pareja que se había presentado como turistas abandonara un departamento alquilado llevándose diversos elementos de valor.

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF