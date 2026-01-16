Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

La joven abogada asumió el cargo que dejó vacante Martín Baraybar. Su banca la ocupa ahora Rita Leguizamón. El jefe de Gabinete, que tenía a su cargo la "planificación estratégica de todas las áreas" ahora es el asistente del jefe comunal. La Opinion Semanario

Candelaria Cuscuela juró este jueves como nueva secretaria de Gobierno del Municipio de San Pedro, en una ceremonia realizada a puertas cerradas. En el mismo acto, Alfredo Carrasco prestó juramento como secretario privado del intendente Cecilio Salazar, dejando así el cargo de jefe de Gabinete, que ocupaba hasta el momento.

Cambios en el gabinete municipal de San Pedro Cuscuela asumió formalmente luego de solicitar licencia a su banca en el Concejo Deliberante para ocupar el lugar que dejó vacante Martín Baraybar, quien pasó a presidir el HCD. Se trata de la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Gobierno durante la gestión de Salazar y la cuarta persona en ocupar ese cargo desde 2015.

Carrasco dejó la Jefatura de Gabinete y pasó a la Secretaría Privada Hasta ahora, Carrasco tenía bajo su responsabilidad la planificación estratégica de todas las áreas de gobierno y el seguimiento de la gestión. Con su nuevo rol como secretario privado, pasó a ser asistente personal del jefe comunal, en un esquema que no figuraba en el organigrama aprobado por el Concejo a fines de noviembre.

Reacomodamientos en el Concejo Deliberante La licencia de Cuscuela permitió el ingreso de Rita Leguizamón, referente del Movimiento Evita, quien ocupó el cuarto lugar en la lista oficialista. Además, Cuscuela dejó la presidencia del bloque Fuerza Patria, función que ahora asumirá Soledad Llull, mientras que la vocería de los expedientes del oficialismo será reorganizada internamente.

