Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular

El sábado 10 de enero, el Paseo del Puerto de Baradero volvió a recibir a la comunidad con Mercado Raíz, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la producción local, la economía circular, el arte y la recreación. Vecinos, visitantes y emprendedores disfrutaron de 32 puestos, shows en vivo y propuestas gastronómicas durante toda la tarde.
Artesanos y emprendedores locales brillaron en Mercado Raíz
La edición del sábado contó con 32 puestos de artesanos, moda circular de Feria Re y propuestas gastronómicas que destacaron por su calidad y creatividad. El evento permitió visibilizar el trabajo de emprendedores y emprendedoras, promoviendo el consumo responsable y fortaleciendo la economía local en un ambiente familiar y participativo.
Shows de danza y actividades recreativas para toda la familia
Durante la jornada se realizó el ciclo "Río, encuentro y Comercial", que incluyó presentaciones de grupos de zumba y danza comercial. Las exhibiciones fueron el momento de mayor convocatoria, con el público aplaudiendo, participando y disfrutando de las diferentes propuestas recreativas, fomentando la interacción y el disfrute comunitario.
Moda sostenible y oportunidades para emprendedores
Mercado Raíz sigue impulsando la moda circular y la reutilización de materiales a través de Feria Re-Circular. Además, continúa abierta la inscripción para el Registro de Costureras y Sastres, con el objetivo de ampliar la participación de la comunidad y consolidar un espacio que combina economía, cultura y conciencia ambiental.