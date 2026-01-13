martes 13 de enero de 2026
    • Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular

    El Paseo del Puerto de Baradero fue escenario de una nueva edición de Mercado Raíz, con artesanos, moda sostenible, shows de danza y actividades recreativas.

    13 de enero de 2026 - 09:20
    El Municipio de Baradero realizó el sábado 10 de enero una nueva edición de Mercado Raíz en el Paseo del Puerto, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre la producción local, la economía circular, el arte y las propuestas recreativas.

    El Municipio de Baradero realizó el sábado 10 de enero una nueva edición de Mercado Raíz en el Paseo del Puerto, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre la producción local, la economía circular, el arte y las propuestas recreativas. 

    El sábado 10 de enero, el Paseo del Puerto de Baradero volvió a recibir a la comunidad con Mercado Raíz, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la producción local, la economía circular, el arte y la recreación. Vecinos, visitantes y emprendedores disfrutaron de 32 puestos, shows en vivo y propuestas gastronómicas durante toda la tarde.

    Artesanos y emprendedores locales brillaron en Mercado Raíz

    La edición del sábado contó con 32 puestos de artesanos, moda circular de Feria Re y propuestas gastronómicas que destacaron por su calidad y creatividad. El evento permitió visibilizar el trabajo de emprendedores y emprendedoras, promoviendo el consumo responsable y fortaleciendo la economía local en un ambiente familiar y participativo.

    Shows de danza y actividades recreativas para toda la familia

    Durante la jornada se realizó el ciclo "Río, encuentro y Comercial", que incluyó presentaciones de grupos de zumba y danza comercial. Las exhibiciones fueron el momento de mayor convocatoria, con el público aplaudiendo, participando y disfrutando de las diferentes propuestas recreativas, fomentando la interacción y el disfrute comunitario.

    Moda sostenible y oportunidades para emprendedores

    Mercado Raíz sigue impulsando la moda circular y la reutilización de materiales a través de Feria Re-Circular. Además, continúa abierta la inscripción para el Registro de Costureras y Sastres, con el objetivo de ampliar la participación de la comunidad y consolidar un espacio que combina economía, cultura y conciencia ambiental.

