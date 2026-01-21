miércoles 21 de enero de 2026
    • Pergamino: Rentas cerca tuyo a través del canal que prefiera el contribuyente

    Los vecinos tienen nuevas y mejores opciones para poder cumplir de manera ágil con sus obligaciones con la Municipalidad de Pergamino.

    21 de enero de 2026 - 14:41
    Mas beneficios para los contribuyentes de Pergamino.

    La Municipalidad de Pergamino recuerda a los vecinos que se encuentran disponibles múltiples canales de atención para realizar consultas, trámites y pagos vinculados al área de Rentas, con el objetivo de facilitar el acceso, optimizar los tiempos y brindar una atención más ágil y cercana a la comunidad.

    Más beneficios en Pergamino

    Desde el Municipio destacan que los contribuyentes pueden optar por distintas vías de contacto, tanto digitales como presenciales, pensadas para adaptarse a las necesidades de cada vecino. En ese sentido, continúa funcionando la línea telefónica directa de Hacienda, a través del número fijo 328400, donde es posible realizar consultas generales y evacuar dudas relacionadas con tasas y tributos municipales.

    Asimismo, se encuentra disponible el servicio de atención móvil mediante el chatbot MINO, al número 2477 533176, una herramienta que permite consultar deudas, descargar facturas y efectuar pagos en línea de manera rápida y sencilla, desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta alternativa digital se suma al correo electrónico institucional [email protected], canal habilitado para realizar consultas y recibir asesoramiento por parte del personal del área.

    Portal ciudadano y más ventajas

    En paralelo, los vecinos pueden gestionar distintos trámites a través del sitio web oficial https://vppergamino.pergamino.ar/ y del Portal Ciudadano, accesible en https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/index.php. Desde estas plataformas es posible iniciar trámites, consultar deudas, pagar en línea, descargar facturas, adherir a la boleta digital, inscribirse al débito automático y vincular inmuebles y rodados, entre otras gestiones, sin necesidad de trasladarse hasta una dependencia municipal.

    Para quienes prefieran la atención personalizada, la Oficina de Rentas mantiene su atención presencial en Dorrego 654, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13 horas, donde el personal municipal brinda asesoramiento directo y acompaña a los contribuyentes en la realización de trámites.

    Más opciones

    Desde la Oficina de Rentas de Pergamino remarcaron que se continúa trabajando de manera permanente para ampliar las opciones de atención, reforzar la cercanía con los vecinos y simplificar la gestión de los trámites municipales, promoviendo el uso de herramientas digitales que permitan una administración más eficiente y accesible para todos.

