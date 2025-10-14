martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "Desafíos de la adolescencia": Lucas Raspall estará en Pergamino brindando una conferencia

    El reconocido médico psiquiatra ofrecerá una charla abierta y gratuita sobre adolescencia el jueves 23 de este mes en el Auditorio OSDE.

    14 de octubre de 2025 - 13:39
    Lucas Raspall es médico psiquiatra, especializado en psicoterapia cognitivo.

    Lucas Raspall es médico psiquiatra, especializado en psicoterapia cognitivo.

    URGENTE 24

    La adolescencia es una de las etapas más complejas del desarrollo humano. Está marcada por duelos, transformaciones corporales, giros en la personalidad, la creación de nuevos vínculos y la pérdida de otros. En suma, es el momento en que cada persona comienza a construir su identidad.

    Lee además
    paro docente: alto acatamiento en las escuelas de pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Sobre estos temas profundizará el doctor Lucas Raspall en la conferencia “Desafíos de la adolescencia”, organizada por Fundación OSDE en el marco de su programa de actividades libres y gratuitas abiertas a toda la comunidad.

    El encuentro se realizará el jueves 23 de este mes a las 19.30 horas en el Auditorio OSDE, ubicado en 9 de Julio 702, Pergamino.

    Por consultas, se puede escribir a [email protected]

    Sobre Lucas Raspall

    Lucas Raspall es médico psiquiatra, especializado en psicoterapia cognitivo posracionalista y psicoterapia Zen. Además, es acupuntor y psiconeuroacupuntor, y se desempeña como profesor universitario titular en las facultades de Medicina y Psicología.

    Ha publicado diversos artículos científicos y libros, entre ellos “Neurociencias para educadores” y “Lo que necesitan los niños”.

    Es también conferencista internacional, miembro del International Attachment Network-Argentina y vocero en Argentina de la Fundación América por la Infancia.

    Fundación OSDE: bienestar más allá de la salud

    Desde 1991, Fundación OSDE trabaja para tender puentes entre la comunidad, el arte, la cultura, la educación y el cuidado del medio ambiente, con el propósito de ampliar el concepto de salud hacia el bienestar integral.

    Su labor se sostiene gracias al compromiso de patrocinadores y voluntarios que acompañan una visión inclusiva, sin diferencias sociales, económicas ni políticas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil

    Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

    Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación

    María Mendi: "Lo ocurrido fue un accidente y pido que no se hagan juicios apresurados", dijo una víctima

    La Celp continúa con trabajos preventivos y obras de refuerzo en distintos barrios

    En Pergamino, por un paro docente, este martes no habrá clases

    Douglas Haig ya tiene rival en la Tercera Etapa de la Reválida

    Alfonso Domenech fue cuarto en Rosario y volvió a los primeros planos del TN

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Catalina Maglio requiere al menos 45 días de recuperación en el Hospital Garrahan.

    Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil