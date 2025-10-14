"Desafíos de la adolescencia": Lucas Raspall estará en Pergamino brindando una conferencia

La adolescencia es una de las etapas más complejas del desarrollo humano. Está marcada por duelos, transformaciones corporales, giros en la personalidad, la creación de nuevos vínculos y la pérdida de otros. En suma, es el momento en que cada persona comienza a construir su identidad.

Sobre estos temas profundizará el doctor Lucas Raspall en la conferencia “Desafíos de la adolescencia”, organizada por Fundación OSDE en el marco de su programa de actividades libres y gratuitas abiertas a toda la comunidad.

El encuentro se realizará el jueves 23 de este mes a las 19.30 horas en el Auditorio OSDE, ubicado en 9 de Julio 702, Pergamino .

La actividad es libre y gratuita con inscripción previa, y los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse a través de este link: https://docs.google.com/forms/d/1WDynI6bYrt1ltMXDcofBmsZwN9pD6BatrV_HXHXEdnE/viewform?edit_requested=true

Por consultas, se puede escribir a [email protected]

Sobre Lucas Raspall

Lucas Raspall es médico psiquiatra, especializado en psicoterapia cognitivo posracionalista y psicoterapia Zen. Además, es acupuntor y psiconeuroacupuntor, y se desempeña como profesor universitario titular en las facultades de Medicina y Psicología.

Ha publicado diversos artículos científicos y libros, entre ellos “Neurociencias para educadores” y “Lo que necesitan los niños”.

Es también conferencista internacional, miembro del International Attachment Network-Argentina y vocero en Argentina de la Fundación América por la Infancia.

Fundación OSDE: bienestar más allá de la salud

Desde 1991, Fundación OSDE trabaja para tender puentes entre la comunidad, el arte, la cultura, la educación y el cuidado del medio ambiente, con el propósito de ampliar el concepto de salud hacia el bienestar integral.

Su labor se sostiene gracias al compromiso de patrocinadores y voluntarios que acompañan una visión inclusiva, sin diferencias sociales, económicas ni políticas.