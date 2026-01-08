jueves 08 de enero de 2026
    • Los colectivos que ingresen o salgan de San Pedro deberán pagar una tasa municipal por viaje

    San Pedro mantuvo el cobro del tributo por uso de accesos urbanos, que alcanza a colectivos de más de 40 asientos y equivale a seis litros de gasoil por viaje.

    8 de enero de 2026 - 15:17
    A partir de ahora, y puesto que repusieron la tasa de pesaje para camiones, sólo pagarán este gravamen los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos.

    A partir de ahora, y puesto que repusieron la tasa de pesaje para camiones, sólo pagarán este gravamen los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos.

    La Opinion Semanario

    El Gobierno municipal ratificó en las ordenanzas fiscal e impositiva el cobro de una tasa a los colectivos que ingresen o egresen de San Pedro. El gravamen alcanza al transporte de pasajeros de gran porte y busca compensar el mantenimiento y conservación de las vías de acceso a la ciudad.

    Qué colectivos deben pagar la tasa municipal en San Pedro

    La tasa denominada “servicio de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de acceso” recaerá exclusivamente sobre los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos. La decisión se tomó luego de que el Municipio repusiera la tasa de pesaje para camiones, dejando a estos últimos fuera de este gravamen específico.

    Serán considerados contribuyentes los propietarios de los vehículos, las agencias de turismo y las instituciones que organicen viajes regulares o contingentes. El pago deberá realizarse cada vez que el colectivo ingrese a la ciudad o antes de iniciar el viaje al momento de salir de San Pedro.

    Cuánto cuesta la tasa y cómo se calcula el monto

    El valor del tributo fue fijado en seis módulos, equivalentes a seis litros de gasoil premium de YPF. En términos económicos, el monto ronda actualmente los 12 mil pesos por viaje, aunque puede variar según el precio del combustible.

    El pago deberá efectuarse al arribar a la ciudad o previo a emprender el trayecto, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza fiscal vigente, que regula el alcance y las condiciones del cobro.

    Multas, sanciones y posible suspensión del cobro

    La normativa establece sanciones severas para quienes incumplan con el pago. Los infractores deberán abonar una multa equivalente a 500 litros del mismo combustible, mientras que en caso de reincidencia la penalidad se duplicará.

    No obstante, el Ejecutivo municipal dejó abierta la posibilidad de suspender temporalmente el cobro de la tasa hasta que concluyan las obras de señalización en los accesos a la ciudad, necesarias para garantizar un control efectivo del cumplimiento de la medida.

