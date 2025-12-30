martes 30 de diciembre de 2025
    • Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?

    Datos a tener en cuenta en materia de tránsito y seguridad vial para que no te sorprendan en un operativo en la ruta rumbo a las vacaciones.

    30 de diciembre de 2025 - 15:08
    A tener en cuenta en materia de tránsito y seguridad vial

    Ayer, y como es habitual para esta época del año, el área local de Inspección General y Tránsito brindó información sobre la documentación y los elementos de seguridad obligatorios para transitar en todas rutas, tanto provinciales como nacionales. En relación a esto, las recomendaciones se hicieron con el fin de que los pergaminenses que viajen en vehículos particulares conozcan el alcance de las normativas que se tienen presentes en los distintos operativos de control de Policía y Gendarmería.

    Operativos de tránsito: a tener en cuenta

    Con motivo de estos sistemas de inspección, esta dependencia suele recibir consultas sobre los papeles que los automovilistas deben llevar, tanto del conductor como del vehículo, a fin de transitar por las carreteras de manera segura, evitando inconvenientes en los puestos de control.

    Al respecto, desde el área de seguridad vial se explicó, que “esta documentación exigida por nuestra Ley Nacional de Tránsito es obviamente la Licencia de Conducir y el DNI; hay que tener presente que ese registro deberá estar vigente y habilitado para las clases de vehículos que tengan que manejar porque uno de las mayores infracciones que se dan son utilizar un rodado que no tenemos contemplado en el carnet”, indicó el informe.

    Seguridad vial: todo bien preparado

    En relación al vehículo, se comunicó que “la tarjeta de identificación del automóvil comúnmente conocida como tarjeta Verde es fundamental y, si no es titular del auto, tendrá que llevar la cédula Azul que muestra la autorización a conducirlo. Además está como documentación obligatoria la constancia del seguro, es decir que no se trata del talón de pago mensual sino que tienen que llevar una póliza que habilita a andar con ese rodado”, señalaron.

    “En el caso de las motos, se tiene que llevar la tarjeta que correspone, y si el conductor está autorizado una tarjeta especial remarcando que todo esto se tramita en el Registro donde el vehículo pertenece. Aparte de esto se solicita, tanto en autos como en camionetas y motocicletas que tengan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día; por otra parte cabe decir que si hay controles de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) le solicitarán que muestren la última patente paga”, informaron ayer.

    ¿Y que se lleva?

    Además de la documentación obligatoria para transitar, la legislación prevé una serie de elementos de seguridad que tienen como objetivo mitigar los riesgos y los daños ante situaciones de peligro.

    En este sentido, se informó que “como elementos de seguridad hay que llevar un matafuego de 1 kilogramo tipo ABC y que esté en fecha; el mismo lleva una tarjeta que se llama DPS y deberá estar también en regla. No obstante, deberemos contar con las balizas triángulos que se colocan cuando uno va a bajar del rodado y como insumos que se solicitan no existe otra cosa; pero sí recomendamos que tengan un chaleco reflectivo como el que usan, por ejemplo, los inspectores de tránsito o la Policía”, señaló ayer el comunicado.

    “El momento más riesgoso es cuando uno se va a bajar del auto antes de balizarlo, cuando el conductor desciende en la ruta o en una autopista, es importante para que los demás lo vean a una distancia mucho mayor si es de día; y si es de noche, la este chaleco colocado es fundamental aunque reiteramos que no es obligatorio pero en todos los casos sí lo aconsejamos”, se explicó desde el organismo nacional.

