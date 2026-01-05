Llegó al Aeroclub San Pedro un Cessna 172, ícono de las escuelas de vuelo

El Aeroclub San Pedro celebró la incorporación de un Cessna 172, una de las aeronaves más emblemáticas de la aviación mundial. La nueva unidad será utilizada para vuelo de bautismo, instrucción y entrenamiento avanzado, y representa un logro destacado de la actual Comisión Directiva tras años de gestiones y negociaciones.
Historia y prestigio del Cessna 172
El Cessna 172 es considerado un ícono de la aviación, con más de 44 mil unidades producidas a nivel mundial. Su diseño confiable y versátil lo convierte en la aeronave preferida de escuelas de vuelo y aeroclubes, siendo ideal para entrenamiento avanzado y vuelos de bautismo.
Uso y funciones dentro del Aeroclub San Pedro
La nueva aeronave será utilizada para diversos fines, incluyendo vuelos de bautismo, cursos de piloto comercial y traslados internos. Según el presidente Eduardo Génova, el Cessna 172 permitirá ofrecer una experiencia de vuelo segura y profesional, consolidando la calidad educativa del Aeroclub.
Impacto y gestión de la Comisión Directiva
La incorporación del Cessna 172 es resultado del esfuerzo financiero y administrativo de la actual Comisión Directiva. La compra se logró mediante la venta de aeronaves previas y el apoyo de un empresario local. Este logro refuerza la posición del Aeroclub en el ambiente aeronáutico regional y nacional.
Embed - Aero Club San Pedro: incorporó a su flota un avión Cessna 172