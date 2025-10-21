Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

La delegación de Pergamino que tuvo una destacada actuación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 será reconocida oficialmente este jueves a las 19:30, en una ceremonia de cierre y premiación que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en avenida Alsina y Moreno.
El evento, organizado por la Municipalidad de Pergamino, será un homenaje a los 400 jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que representaron a Pergamino en la competencia provincial desarrollada en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre, y que posicionaron al Partido en un destacado 18º puesto en el medallero general entre los 135 municipios bonaerenses. La cosecha incluyó 35 medallas: 10 de oro, 12 de plata y 13 de bronce.
Más que medallas
Desde el Municipio de Pergamino resaltaron no solo el valor deportivo de esta actuación, sino también el componente humano y social que implica esta competencia provincial: el respeto, la convivencia y la experiencia de representar a la ciudad en un evento de gran escala. Este jueves, familiares y vecinos tendrán la oportunidad de acompañar y aplaudir a quienes dejaron el nombre de Pergamino en lo más alto del deporte bonaerense.