martes 21 de octubre de 2025
    • Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    Este jueves a las 19:30, la Escuela Municipal de Bellas Artes será sede del acto de cierre y premiación a los pergaminenses que compitieron en Mar del Plata.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de octubre de 2025 - 15:37
    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La delegación de Pergamino que tuvo una destacada actuación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 será reconocida oficialmente este jueves a las 19:30, en una ceremonia de cierre y premiación que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en avenida Alsina y Moreno.

    El evento, organizado por la Municipalidad de Pergamino, será un homenaje a los 400 jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que representaron a Pergamino en la competencia provincial desarrollada en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre, y que posicionaron al Partido en un destacado 18º puesto en el medallero general entre los 135 municipios bonaerenses. La cosecha incluyó 35 medallas: 10 de oro, 12 de plata y 13 de bronce.

    Más que medallas

    Desde el Municipio de Pergamino resaltaron no solo el valor deportivo de esta actuación, sino también el componente humano y social que implica esta competencia provincial: el respeto, la convivencia y la experiencia de representar a la ciudad en un evento de gran escala. Este jueves, familiares y vecinos tendrán la oportunidad de acompañar y aplaudir a quienes dejaron el nombre de Pergamino en lo más alto del deporte bonaerense.

    MEDALLAS DE ORO (10)

    • Boccia: Felipe Crusat, BC2 mayor
    • Bádminton: Santiago Churín y Victorio Goicoechea, Dobles masculino Sub 16
    • Tenis: Raúl Costa y Raúl Mohanna, Dobles masculino. Adulto Mayor
    • Atletismo; Posta 5×80, Escolar Sub 14 (Ulises Lozano, Julieta Giavarini, Segundo Sánchez Granel, Emilia Peluffo y Simón Arce).
    • Atletismo: Posta 4×100, Sub 18 (Sheila Paz, Ivo Balmaceda, Sara Favre y Valentín Porverisani).
    • Natación: Helena Arbeleche, Sub 14 100 metros pecho
    • Beach Voley: Sub 14 Libre (Club Argentino) Dal Bo Justina y Arellano Ana Clara.
    • Natación: Eliana Ostoich, visual +17, 50 metros libres
    • Atletismo PCD: Jeremías Baccaro, 100 metros PC35, Sub15
    • Natación PCD: Felipe Vera, Sub 16 25 metros libres, motores S8

    MEDALLAS DE PLATA (12)

    • Lotería; Adultos mayores, Virginia Michetti
    • Atletismo PCD: Juliana Ball Horst, carrera 100m, motor T3 +16
    • Atletismo PCD: Anahí Belay, 100mts, carrera motor en silla PC34, Sub15
    • Lanzamiento de Bala PCD, Gianfranco Benjamín Pérez, Sub 15, motor en silla 57
    • Deporte adaptado: Alma Rosario Cladera, lanzamiento de bala, motor en silla 54, Sub15
    • Atletismo: Ulises Lozano, salto en largo, Sub 14 Escolar No federado
    • Atletismo: Federico Belfiglio, 100 metros. PC37, +16
    • Natación: Lucas Marmarusso PCD Cat. Motores +17 S8
    • Voley: Femenino Sub 16, Escuela Normal
    • Rugby Seven, Femenino Sub 16, Colegio San José
    • Básquet: Sub 18 femenino. Escuela Normal
    • Voley Sub 18 masculino IMM de Alfonzo

    MEDALLAS DE BRONCE (13)

    • Atletismo: Valentín Porverisani - 100 metros Sub 18
    • Atletismo: Francisco Gutiérrez - lanzamiento de bala
    • Atletismo: Morena Pugin – salto en largo Sub 18
    • Atletismo: Adultos Mayores, Elba Labbate - bonaerenses en carrera
    • Básquet: Sub 18 masculino (Colegio Normal)
    • Básquet: Femenino Sub 16 (Colegio Normal)
    • Atletismo PCD: Mirko Sotelo, Sub 15 Intelectual, 100 metros.
    • Lanzamiento de bala, PCD, Guido Vergara, PC 34, +16
    • Taekwondo ITF: Selena Mantegazza Suárez - combate (50kg).
    • Natación: Geraldine Pelayo, auditiva Sub 16, 50 metros libres.
    • Lanzamiento de bala PCD: Carla Conta, PC 37 + 16
    • Danza Folclórica: Mateo Illia y Alfonsina Ivalo, Sub 15
    • Taekwondo ITF: Alexia Díaz, Sub 13, femenino, hasta 35 Kg
