Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión de Rancagua "no fue un accidente"

Los padres accedieron al detalle del material utilizado y a la facturación de producto adquirido por la institución educativa.

Los padres de Catalina Maglio, la niña que sufrió lesiones gravísimas por la explosión de una maqueta durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua , decidieron hablar públicamente por primera vez y aseguraron que la detonación “no fue un accidente”, señalando directamente a los responsables de la manipulación de los materiales que originaron el siniestro.

También cuestionaron el accionar de las autoridades del establecimiento educativo por no tener un acercamiento a la familia en declaraciones públicas que hicieron este miércoles.

El padre de la niña difundió un mensaje en su cuenta de Instagram (@javier_maglio) que rápidamente tuvo amplia repercusión. “ Gracias a todos los que confiaron en nuestro silencio . Gracias por el acompañamiento. Hoy puedo decir que ésto no fue un accidente , que los responsables saben que lo que compraron estaba prohibido y que la ‘sal mágica’ era naftalina picada , sumamente explosiva ”, expresó en referencia del siniestro que le dejó graves secuelas a la nena.

En ese mismo mensaje, apuntó contra quienes defendieron públicamente a los involucrados sin interiorizarse en la situación de la víctima: “ Todos los que salieron a ponerse esa camiseta en nombre de los responsables nunca preguntaron por mi hija . Me gustaría que hoy salgan a decir lo mismo”.

Posteo de Javier Maglio en su Historia de Instagram este miércoles a la tarde.

El posteo también incluyó un fuerte cuestionamiento hacia la conducción de la institución: “En ningún momento los responsables del establecimiento se comunicaron con nosotros. Si alguien tiene dudas de esto, que se comuniquen con nosotros”.

“Ya sabemos que no fue un accidente”

En diálogo con Diario La Opinión, el papá de Catalina profundizó sus declaraciones y explicó por qué la familia eligió mantener silencio durante gran parte del proceso.

“Hay veces que tuvimos mucho silencio, sin opinar, sin hablar. Vos sabés los comentarios… hay millones en todos lados. Siempre me mantuve callado porque no sabíamos qué estaba pasando acá en Pergamino. Nosotros estábamos allá (en Buenos Aires). Pudimos reunirnos con el fiscal y hoy sabemos que esto no fue un accidente”, afirmó.

Según expresó, las pruebas recolectadas en la causa dejaron en claro para la familia cuáles fueron las responsabilidades penales:

“La gente que está procesada está procesada porque lo que hicieron estuvo mal. Compraron un producto que no estaba permitido, y a su vez le agregaron naftalina picada, que era la ‘sal mágica’ que decían. Eso era una bomba”.

Agregó que, al radicarse transitoriamente en Pergamino por los tratamientos y controles médicos de su hija, pudieron acceder con mayor detalle a la causa:

“Hoy, que estamos más tiempo en Pergamino, nos juntamos a hablar y sentí que tenía que decir algo. La gente nos ayudó un montón sin recibir nada de nosotros, entonces creía necesario contar que esto no fue un accidente”, expresó el papá de Catalina.

El estado de salud de Catalina y traslados constantes

La niña sufrió heridas gravísimas cuando un objeto metálico salió despedido e impactó en su rostro tras la detonación de la maqueta que simulaba la erupción de un volcán. El hecho ocurrió la noche del jueves 9 de octubre, durante la exhibición de la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua.

Catalina fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan en las horas posteriores al siniestro y tras varias intervenciones quirúrgicas de alta complejidad todavía requiere controles periódicos y múltiples procedimientos médicos.

“Fuimos viajando lunes solamente a Buenos Aires, volvimos y ahora tenemos que viajar martes y miércoles de la semana que viene de vuelta”, contó su padre, dando cuenta del riguroso seguimiento sanitario que continúa en curso.