Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

Este miércoles a la mañana, el intendente Javier Martínez recibió en la Municipalidad a los responsables de un nuevo proyecto comercial que se instalará en Pergamino; se trata de la a cadena de comidas rápidas Mostaza, que abrirá sus puertas en la ciudad, en el Complejo La Opinión Plaza, en la esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás Norte.

El mandatario local, al ser consultado por el Diario, aseguró que fue un encuentro importante, en el que se habló del desarrollo de Pergamino y valoró el esfuerzo de emprender esta planificación en Pergamino, en una de las zonas más importantes que tiene la ciudad.

La sucursal Pergamino de Mostaza Mostaza es una destacada cadena argentina de comida rápida, fundada en 1998, especializada en hamburguesas, sándwiches, postres y cafetería. Con más de 200 sucursales, es una de las principales cadenas que operan en el país, reconocida por el tamaño y calidad de sus productos y presencia en todo el territorio argentino.

Comidas rápidas y de calidad La cadena de comida rápida Mostaza fue fundada por los socios Christian Galdeano y Federico Pablo Aste, aunque actualmente Christian Galdeano se desempeña como CEO y único accionista principal, con su hermana Liliana Galdeano también involucrada como socia propietaria de inmuebles. La empresa, que comenzó en 1998, ha crecido significativamente y se ha expandido tanto en Argentina como internacionalmente.

Compartí esta nota en redes sociales:





