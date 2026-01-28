miércoles 28 de enero de 2026
    • Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Este miércoles el intendente de Pergamino recibió a los responsables de Mostaza, la empresa que abrirá en Pergamino una nueva sucursal.

    28 de enero de 2026 - 17:27
    La cadena de comidas rápidas Moastaza llegará a Pergamino.

    Este miércoles a la mañana, el intendente Javier Martínez recibió en la Municipalidad a los responsables de un nuevo proyecto comercial que se instalará en Pergamino; se trata de la a cadena de comidas rápidas Mostaza, que abrirá sus puertas en la ciudad, en el Complejo La Opinión Plaza, en la esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás Norte.

    El mandatario local, al ser consultado por el Diario, aseguró que fue un encuentro importante, en el que se habló del desarrollo de Pergamino y valoró el esfuerzo de emprender esta planificación en Pergamino, en una de las zonas más importantes que tiene la ciudad.

    Comidas rápidas y de calidad

    La cadena de comida rápida Mostaza fue fundada por los socios Christian Galdeano y Federico Pablo Aste, aunque actualmente Christian Galdeano se desempeña como CEO y único accionista principal, con su hermana Liliana Galdeano también involucrada como socia propietaria de inmuebles. La empresa, que comenzó en 1998, ha crecido significativamente y se ha expandido tanto en Argentina como internacionalmente.

    Temas
