Walter Biandratti: "La falta de VTV es una infracción grave y puede derivar en el secuestro de la licencia"

En el contexto de las vacaciones de verano y el aumento del movimiento vehicular, el comisario Walter Biandratti, jefe del Destacamento de Seguridad Vial , participó del ciclo de streaming REPORTE LA OPINION y brindó una serie de recomendaciones para quienes se disponen a viajar por las rutas de la región , haciendo especial hincapié en la documentación obligatoria y la prevención de siniestros viales.

En el ciclo que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso declaró: “Lo primordial es revisar la documentación obligatoria: la licencia de conducir vigente, el seguro y la Verificación Técnica Vehicular. Muchas veces la VTV se deja para último momento, pero hoy está más regulada y la gente se está acomodando a realizarla en tiempo y forma”, explicó el jefe policial.

En ese sentido, Biandratti remarcó que la falta de VTV constituye una infracción grave en la provincia de Buenos Aires. “La ausencia de la verificación implica el secuestro de la licencia de conducir. Si la persona sale de viaje sin la VTV, puede continuar manejando durante 30 días con el acta de infracción, pero pasado ese plazo deberá abonar la multa correspondiente”, señaló. Además, advirtió que el monto de la sanción “es muy superior al costo de realizar la verificación, ya que las multas se miden en litros de nafta”.

Consultado sobre el tránsito, el comisario indicó que “durante la temporada de vacaciones hay un aumento del movimiento vehicular, principalmente los fines de semana, aunque no es tan intenso como en otros años”. Según detalló, los corredores con mayor circulación son Buenos Aires–Córdoba y Buenos Aires–San Luis, mientras que “hacia Mendoza se observa mayor presencia de tránsito pesado”.

Respecto al estado de las rutas, Biandratti alertó sobre algunos sectores con mayor siniestralidad. “En la autopista se están registrando más accidentes que en la antigua Ruta 8. El tramo comprendido entre Fontezuela y la zona de Urquiza es el que presenta mayores complicaciones, influido por la falta de mantenimiento, iluminación y señalización”, sostuvo, aclarando que ese sector depende del Gobierno Nacional y no es jurisdicción de la Policía Vial.

La falta de VTV actualizada es la infracción más frecuente

En cuanto a las infracciones más frecuentes, el jefe del Destacamento de Seguridad Vial señaló que “las faltas más habituales son la ausencia de VTV, las licencias vencidas y las fallas en el sistema de luces”. No obstante, destacó que “en el 98% de los controles realizados, los conductores cuentan con el seguro obligatorio”.

Finalmente, Biandratti se refirió a la problemática de las picadas de motos. “Es un inconveniente constante, no solo los fines de semana sino también durante la semana y en distintos horarios. Ante cada llamado que ingresa al 911 se interviene, aunque muchas veces al llegar los motociclistas ya se han dispersado”, explicó. En ese sentido, remarcó que la prevención “requiere un trabajo coordinado entre todas las fuerzas y la colaboración de la comunidad”.