sábado 20 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

    Con estafas digitales y compras online como principales reclamos, la oficina municipal de San Nicolás triplicó lo recuperado en 2024.

    20 de diciembre de 2025 - 10:57
    Con estafas digitales y compras por internet al tope de los reclamos, la intervención de la OMIC permitió multiplicar por tres lo obtenido el año pasado.

    Con estafas digitales y compras por internet al tope de los reclamos, la intervención de la OMIC permitió multiplicar por tres lo obtenido el año pasado.

    El Norte

    En lo que va de 2025, la Oficina Municipal de Información al Consumidor logró recuperar más de $220 millones para vecinos de San Nicolás, producto de reclamos y denuncias vinculadas a distintas relaciones de consumo. El dinero regresó directamente a los usuarios tras acuerdos administrativos impulsados desde el área municipal.

    Lee además
    Al chatarrero lo detuvieron porque trasladaba cable del tendido de media tensión de la CELP y 50 kilos de alambres de cobre.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Estafas virtuales y compras online, los reclamos más frecuentes

    Según datos oficiales, el mayor volumen de denuncias corresponde a estafas digitales y operaciones realizadas a través de plataformas de compra por internet. Este tipo de situaciones se consolidó como el principal motivo de consulta durante el año, en muchos casos relacionadas con engaños en redes sociales o transacciones electrónicas irregulares.

    Más de 600 causas iniciadas y alta efectividad en conciliaciones

    Durante 2025 se iniciaron 617 causas ante la OMIC. Un dato clave es la eficacia alcanzada en las audiencias de conciliación: el 90% de los casos logra una resolución favorable para el consumidor, ya sea mediante reintegros de dinero, refacturaciones, cancelación de deudas o cumplimiento de garantías.

    Un canal gratuito para defender los derechos de los consumidores

    Desde el organismo remarcan la importancia de que los vecinos realicen la denuncia ante cualquier inconveniente. El trámite es gratuito y permite que el Estado local actúe como intermediario entre consumidores y empresas, brindando asesoramiento y promoviendo soluciones rápidas y efectivas. La OMIC continúa así fortaleciendo su rol en la defensa de los derechos de los nicoleños.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Una joven de San Nicolás fue apuñalada por su esposo en Italia y permanece internada

    El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 20 de diciembre - Versión PDF
    Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    La estafa del falso empresario reconocido fue con el ardid de adquirir insumos de madera para un importante desarrollo urbanístico. 

    Estafas a comercios: Utilizan el prestigio de un empresario local para defraudar a corralones y madereras

    Con estafas digitales y compras por internet al tope de los reclamos, la intervención de la OMIC permitió multiplicar por tres lo obtenido el año pasado.

    La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

    A la víctima la trasladaron al Hospital donde la intervinieron de urgencia por las fracturas de los huesos tibia y peroné de la pierna derecha.

    Está prófugo el matón acusado de balear a un hombre para cobrar una supuesta deuda