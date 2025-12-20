La OMIC recuperó $220 millones para vecinos de San Nicolás en lo que va de 2025

Con estafas digitales y compras por internet al tope de los reclamos, la intervención de la OMIC permitió multiplicar por tres lo obtenido el año pasado. El Norte

En lo que va de 2025, la Oficina Municipal de Información al Consumidor logró recuperar más de $220 millones para vecinos de San Nicolás, producto de reclamos y denuncias vinculadas a distintas relaciones de consumo. El dinero regresó directamente a los usuarios tras acuerdos administrativos impulsados desde el área municipal.

Estafas virtuales y compras online, los reclamos más frecuentes Según datos oficiales, el mayor volumen de denuncias corresponde a estafas digitales y operaciones realizadas a través de plataformas de compra por internet. Este tipo de situaciones se consolidó como el principal motivo de consulta durante el año, en muchos casos relacionadas con engaños en redes sociales o transacciones electrónicas irregulares.

Más de 600 causas iniciadas y alta efectividad en conciliaciones Durante 2025 se iniciaron 617 causas ante la OMIC. Un dato clave es la eficacia alcanzada en las audiencias de conciliación: el 90% de los casos logra una resolución favorable para el consumidor, ya sea mediante reintegros de dinero, refacturaciones, cancelación de deudas o cumplimiento de garantías.

Un canal gratuito para defender los derechos de los consumidores Desde el organismo remarcan la importancia de que los vecinos realicen la denuncia ante cualquier inconveniente. El trámite es gratuito y permite que el Estado local actúe como intermediario entre consumidores y empresas, brindando asesoramiento y promoviendo soluciones rápidas y efectivas. La OMIC continúa así fortaleciendo su rol en la defensa de los derechos de los nicoleños.

