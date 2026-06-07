La Cooperativa Eléctrica de Pergamino apuesta a la innovación, sustentabilidad y una transformación digital

La Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino atraviesa una de las etapas de modernización más importantes de su historia. Con inversiones en infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías, avances en energías renovables y una fuerte apuesta a la digitalización de procesos, la entidad busca adaptarse a los desafíos de una sociedad cada vez más conectada y exigente en materia de servicios.

Así lo expresó su presidente, Lucio Tezón, durante una entrevista concedida a LA OPINION, donde realizó un amplio repaso por los proyectos que la institución viene desarrollando y trazó una visión de futuro para una organización que, además de brindar energía eléctrica, amplió significativamente su campo de acción en los últimos años.

Uno de los símbolos más visibles de esta transformación es la reciente inauguración de un nuevo espacio dentro de la sede central de la Cooperativa, concebido bajo criterios modernos de trabajo y gestión. “Estamos construyendo la Cooperativa del futuro”, dijo Tezón, al explicar que el objetivo no es solamente renovar instalaciones o incorporar equipamiento, sino impulsar un cambio cultural que permita a la entidad responder de manera más eficiente a las demandas actuales y futuras de los asociados.

Según explicó el titular de la entidad, estas nuevas oficinas fueron diseñadas para favorecer el trabajo colaborativo, agilizar la toma de decisiones y generar un entorno más dinámico para los equipos técnicos y administrativos. La iniciativa forma parte de un proceso integral de actualización institucional que busca posicionar a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino entre las entidades más innovadoras del sector en la provincia de Buenos Aires.

Más y mejor tecnología

La transformación tecnológica constituye uno de los pilares centrales de esta estrategia. En ese sentido, Tezón destacó la puesta en funcionamiento de un chatbot de atención al usuario a través de WhatsApp, una herramienta que ha tenido una rápida aceptación por parte de los vecinos. Desde su implementación, el sistema ya registró más de 20.000 interacciones, permitiendo que los usuarios puedan realizar reclamos, consultar información, descargar facturas, gestionar trámites y acceder a diversos servicios sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas.

Esta herramienta funciona durante las 24 horas y representa un importante avance en materia de atención al público, ya que reduce todos los tiempos de espera y facilita la comunicación con los asociados.

“La idea es acercar la cooperativa a los vecinos utilizando los canales que hoy forman parte de la vida cotidiana de las personas”, explicó el dirigente.

Asimismo, la incorporación de inteligencia artificial también forma parte de esta nueva etapa. Tezón señaló que la entidad comenzó a implementar herramientas basadas en esta tecnología con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la gestión administrativa y facilitar el acceso a la información por parte de los trabajadores.

Estas aplicaciones permiten agilizar consultas, sistematizar datos y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo a una administración más moderna y preparada para afrontar los desafíos de los próximos años.

Innovación en general

La innovación también alcanza al área de recursos humanos. En los últimos meses la cooperativa puso en marcha una plataforma digital que centraliza la gestión laboral y permite a los empleados acceder desde una aplicación móvil a recibos de sueldo, solicitudes de licencias, vacaciones, notificaciones internas y diversos trámites administrativos.

La digitalización de estos procesos no solo mejora la experiencia de los trabajadores, sino que también permite optimizar tiempos y reducir significativamente el uso de papel, en línea con las políticas de sustentabilidad impulsadas por la institución.

Precisamente, la sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos sobre los cuales la cooperativa viene desarrollando importantes inversiones.

Tezón confirmó que ya arribaron a Pergamino los paneles solares que formarán parte del futuro parque solar que la entidad proyecta instalar en la zona norte de la ciudad. La iniciativa representa uno de los emprendimientos más ambiciosos vinculados a la generación de energías renovables en el ámbito local y busca contribuir a diversificar la matriz energética.

La puesta en marcha de este proyecto permitirá avanzar hacia un modelo de producción más sustentable, aprovechando recursos naturales renovables y reduciendo el impacto ambiental asociado a las fuentes tradicionales de generación.

“Creemos que las energías renovables tienen un enorme potencial y que las cooperativas pueden desempeñar un papel fundamental en la transición energética que se está produciendo en todo el mundo”, sostuvo.

En la misma línea, destacó la reciente incorporación del primer vehículo totalmente eléctrico a la flota institucional. La unidad comenzó a utilizarse en tareas operativas y constituye una experiencia piloto destinada a evaluar futuras incorporaciones de movilidad sustentable.

La iniciativa se enmarca dentro de una política ambiental más amplia que apunta a reducir la huella de carbono de la organización y promover prácticas responsables en materia energética.

Estructura operativa

Además de los proyectos vinculados a la innovación y la sustentabilidad, la cooperativa continúa desarrollando inversiones destinadas a fortalecer su estructura operativa. Entre ellas se encuentra la adquisición de un inmueble lindero a las actuales instalaciones, una operación que permitirá ampliar espacios de trabajo, mejorar la logística y acompañar el crecimiento de las actividades que la institución desarrolla en distintas áreas.

Tezón también adelantó que existen nuevos proyectos vinculados al desarrollo urbano y a la incorporación de servicios complementarios para los asociados, aunque prefirió no brindar más detalles hasta tanto completen las etapas de planificación correspondientes.

Durante la entrevista también se refirió al funcionamiento del horno crematorio inaugurado meses atrás, una obra que demandó una importante inversión y que representó un nuevo servicio para la comunidad pergaminense. Según indicó, la respuesta de los vecinos ha sido positiva y actualmente se registra un promedio cercano a una cremación diaria. El sistema opera bajo estrictos controles ambientales, técnicos y sanitarios, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Para la institución, este servicio vino a cubrir una demanda existente en la ciudad y la región, evitando traslados a otros distritos y brindando una alternativa que hasta hace poco tiempo no estaba disponible en Pergamino.

Día del Periodista

En otro tramo del encuentro, Tezón valoró especialmente el rol que cumplen los medios de comunicación locales y el periodismo profesional en un contexto marcado por la sobreabundancia de información y la proliferación de contenidos en redes sociales.

“El periodismo tiene la capacidad de contextualizar los hechos, de ver el bosque y no solamente el árbol”, expresó, destacando la importancia de la labor periodística para interpretar la realidad y aportar información confiable a la comunidad.

Finalmente, agradeció el acompañamiento permanente de los medios pergaminenses y reafirmó el compromiso de la Cooperativa Eléctrica de continuar invirtiendo en innovación, infraestructura y nuevos servicios. “Queremos ser una Cooperativa modelo, una referencia entre las distribuidoras de energía de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que todavía quedan muchos desafíos por delante, pero estamos convencidos de que el camino es seguir innovando, invirtiendo y trabajando cerca de nuestros asociados”, concluyó.