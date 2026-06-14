domingo 14 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cooperativa Eléctrica de Pergamino: por el robo de cables, las pérdidas en 2026 llegan a 140 millones de pesos

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino hicieron referencia a las pérdidas que generan los robos de equipos y cables en la ciudad.

    14 de junio de 2026 - 07:07
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino reportó pérdidas millonarias por el robo de cables

    Una vez más la infraestructura eléctrica de la ciudad es blanco de la delincuencia. En distintas zonas se necesitan trabajos especiales de los técnicos de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino con intervenciones intensas para restablecer y mejorar el servicio, ya que la entidad vuelve a sufrir graves ataques contra el tendido eléctrico.

    Lee además
    la cooperativa electrica de pergamino y una nueva denuncia por robo de cables

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y una nueva denuncia por robo de cables
    la cooperativa electrica de pergamino apuesta a la innovacion, sustentabilidad y una transformacion digital

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino apuesta a la innovación, sustentabilidad y una transformación digital

    Los delincuentes utilizan la misma modalidad que se viene repitiendo en distintos sectores de la ciudad: el lanzamiento de "boleadoras" sobre las líneas de media tensión para provocar cortocircuitos, generar interrupciones del servicio y facilitar de esta manera el robo de cables. Este accionar delictivo no solo ocasiona importantes pérdidas materiales, sino que además pone en serio riesgo la vida de las personas.

    El saldo de estos episodios es alarmante: en lo que va del año el gasto llegó a los 140 millones de pesos para reponer el material sustraído.

    Una situación muy grave

    La situación adquiere una gravedad aún mayor debido a que muchas veces los cables terminan tendidos sobre el cruce de las calles, generando un peligro extremo para automovilistas, transportistas y vecinos que circulan diariamente por el lugar. Las consecuencias podrían ser trágicas.

    “Mientras nuestros equipos continúan trabajando para reparar los daños y normalizar el servicio, expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos que afectan a toda la comunidad. Cada robo de cables implica destinar recursos humanos, materiales y económicos que podrían estar siendo utilizados para ejecutar nuevas obras, ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio para los pergaminenses”, explicaron desde la Cooperativa.

    Robo permanente

    Los robos de cables se han convertido en una problemática recurrente en Pergamino, con consecuencias que van mucho más allá del perjuicio económico. Afectan servicios esenciales, generan interrupciones, comprometen la seguridad pública y exponen a vecinos y trabajadores a riesgos innecesarios. “Por ello, renovamos el pedido de colaboración de la comunidad para denunciar cualquier movimiento sospechoso y contribuir entre todos a proteger una infraestructura que es patrimonio de todos los pergaminenses”, pidieron en la Cooperativa de Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y una nueva denuncia por robo de cables

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino apuesta a la innovación, sustentabilidad y una transformación digital

    A 40 años de una hazaña inolvidable: el primer ascenso que cambió la historia de Douglas Haig

    Cine Club vuelve con proyecciones y debates para transformar los domingos

    A 40 años de un ascenso inolvidable, Douglas busca volver a festejar

    Racing busca sellar en Colón su pase a las semifinales en el Torneo 6 Ligas

    Pergamino: Producción fortalece el vínculo con las empresas y posiciona de esta manera nuevas inversiones

    Turrini: "La transformación vial en Pergamino se construye con educación, prevención y controles"

    Confitería El Ideal, 100 años endulzando la historia de Pergamino

    El Banco de Medicamentos de Pergamino cumple 25 años: una red solidaria que sostiene a los más vulnerables

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Confitería El Ideal, encargada de elaborar los alfajores Pergamino, se emplaza en su mítico local de San Nicolás 471.

    Confitería El Ideal, 100 años endulzando la historia de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 14 de junio - Versión PDF
    El 14 de junio de 1986, Douglas Haig venció a Olimpo en Tandil y consiguió el primer ascenso al Nacional B, una hazaña que marcó para siempre la historia del club.

    A 40 años de una hazaña inolvidable: el primer ascenso que cambió la historia de Douglas Haig

    Este domingo, a las 18:00 se proyecta Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.
    Cultura

    Cine Club vuelve con proyecciones y debates para transformar los domingos

    Podcast del 14 de junio de 2026

    Podcast del 14 de junio de 2026

    Santiago “Tito” Carunchio, mantuvo un rico diálogo con LA OPINION.

    Santiago Tito Carunchio: palabra mayor en la cocina y un enamorado de los buenos sabores