Cooperativa Eléctrica de Pergamino: por el robo de cables, las pérdidas en 2026 llegan a 140 millones de pesos

Una vez más la infraestructura eléctrica de la ciudad es blanco de la delincuencia. En distintas zonas se necesitan trabajos especiales de los técnicos de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino con intervenciones intensas para restablecer y mejorar el servicio, ya que la entidad vuelve a sufrir graves ataques contra el tendido eléctrico.

Los delincuentes utilizan la misma modalidad que se viene repitiendo en distintos sectores de la ciudad: el lanzamiento de "boleadoras" sobre las líneas de media tensión para provocar cortocircuitos, generar interrupciones del servicio y facilitar de esta manera el robo de cables. Este accionar delictivo no solo ocasiona importantes pérdidas materiales, sino que además pone en serio riesgo la vida de las personas.

El saldo de estos episodios es alarmante: en lo que va del año el gasto llegó a los 140 millones de pesos para reponer el material sustraído.

La situación adquiere una gravedad aún mayor debido a que muchas veces los cables terminan tendidos sobre el cruce de las calles, generando un peligro extremo para automovilistas, transportistas y vecinos que circulan diariamente por el lugar. Las consecuencias podrían ser trágicas.

“Mientras nuestros equipos continúan trabajando para reparar los daños y normalizar el servicio, expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos que afectan a toda la comunidad. Cada robo de cables implica destinar recursos humanos, materiales y económicos que podrían estar siendo utilizados para ejecutar nuevas obras, ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio para los pergaminenses”, explicaron desde la Cooperativa.

Robo permanente

Los robos de cables se han convertido en una problemática recurrente en Pergamino, con consecuencias que van mucho más allá del perjuicio económico. Afectan servicios esenciales, generan interrupciones, comprometen la seguridad pública y exponen a vecinos y trabajadores a riesgos innecesarios. “Por ello, renovamos el pedido de colaboración de la comunidad para denunciar cualquier movimiento sospechoso y contribuir entre todos a proteger una infraestructura que es patrimonio de todos los pergaminenses”, pidieron en la Cooperativa de Pergamino.