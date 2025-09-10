miércoles 10 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Helena Arbeleche logró dos podios en su primer torneo internacional

    La nadadora pergaminense, de 13 años, tuvo una destacada actuación en la 75ª Copa España en Chile. Triunfó en 100 metros pecho y fue segunda en 100 combinados.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    10 de septiembre de 2025 - 15:23
    Helena Arbeleche en el primer lugar del podio de los 100 metros pecho en Chile.

    Helena Arbeleche en el primer lugar del podio de los 100 metros pecho en Chile.

    FAMILIA ARBELECHE

    La nadadora pergaminense Helena Arbeleche, de 13 años, cerró con excelentes resultados su participación en la 75ª edición de la Copa España Internacional, disputada entre el viernes y el domingo en el Estadio Español (pileta de 25 metros) de Santiago de Chile. En su primer torneo internacional, y como integrante del equipo SER Natación de Zárate, Arbeleche se subió al podio en dos ocasiones y compitió de igual a igual con nadadoras de categorías mayores en las pruebas Open (de 50 metros).

    Lee además
    Habilitación para entradas al Turismo Carretera en San Nicolás el 5 de Octubre

    El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre
    Guadalupe Aranibe, Azul Alvarez y Pilar Piccione alcanzaron el pase al Nacional en Rosario.

    El CGP cerró el Federativo Santafesino con tres clasificadas al Nacional

    El certamen, de gran tradición en la natación sudamericana, reunió a clubes de Argentina, Brasil y Chile, y fue escenario de 23 récords nacionales, incluyendo cinco marcas argentinas (tres fueron batidas por la campeona mundial juvenil Agostina Hein, compañera de equipo de Helena Arbeleche en Ser Natación).

    Triunfo en 100 metros pecho

    La prueba más sobresaliente para Helena en Santiago fue la de 100 metros pecho, en la que se quedó con el triunfo en su categoría (12 y 13 años), con un tiempo de 1m. 16s, consolidando su evolución en el estilo que más domina.

    Además, alcanzó el segundo puesto en 100 metros combinados con un tiempo de 1m. 11s, subiendo nuevamente al podio en una competencia exigente, tanto en cantidad como en nivel de nadadoras. En otras pruebas, también dejó su huella: fue quinta en los 100 metros libre (1m. 04s) y quinta en los 100 metros espalda (1m. 13s).

    Finalmente, clasificó a la final B de los 50 metros pecho (Open -abiertas a todas las edades-), donde finalizó sexta, ubicándose 12ª en la clasificación general, un logro significativo considerando su corta edad y el nivel de la competencia.

    Helena podio 1

    Un debut internacional que promete

    Esta fue la primera experiencia internacional para Arbeleche, quien representa al club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, y entrena bajo la conducción de Federico Del Gesso y Néstor “Choco” Iraeta. Sin embargo, para este torneo integró el equipo SER Natación de Zárate, dirigido por Sebastián Montero, reconocido por ser el entrenador de Agostina Hein.

    Helena Arbeleche podio 2

    La historia de la pergaminense es tan deportiva como humana: comenzó a nadar a los seis años, se alejó para practicar gimnasia artística y, tras una grave lesión en el codo, volvió al agua en 2023 por recomendación médica. Desde entonces, no ha dejado de crecer. Su evolución ha sido meteórica: bajó más de 20 segundos su marca en 100 metros pecho y en Santiago de Chile tuvo su primera experiencia internacional.

    En su horizonte, hay un objetivo claro: los Juegos Olímpicos. "Mi sueño es ser olímpica”, dijo en una entrevista reciente con LA OPINION, y actuaciones como la de Chile la acercan a esa meta. Mientras tanto, Pergamino celebra el presente de una deportista que no solo representa con orgullo a su ciudad, sino que inspira por su esfuerzo, determinación y pasión por la natación.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre

    El CGP cerró el Federativo Santafesino con tres clasificadas al Nacional

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

    Torneo Pre Federal Bonaerense: en San Nicolás Somisa y Belgrano se enfrentan por la cima del Grupo B

    Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

    Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    Joaquín Debeljuh Taruselli: "La carrera fue caótica, pero seguimos firmes en el campeonato"

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro ganaron y lideran el Grupo B

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Guadalupe Aranibe, Azul Alvarez y Pilar Piccione alcanzaron el pase al Nacional en Rosario.

    El CGP cerró el Federativo Santafesino con tres clasificadas al Nacional

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Habilitación para entradas al Turismo Carretera en San Nicolás el 5 de Octubre

    El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre
    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    Helena Arbeleche en el primer lugar del podio de los 100 metros pecho en Chile.

    Helena Arbeleche logró dos podios en su primer torneo internacional