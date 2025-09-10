El CGP cerró el Federativo Santafesino con tres clasificadas al Nacional

El pasado sábado, el Centro Gimnástico Pergamino ( CGP ) volvió a ser protagonista en la escena deportiva con una destacada participación en el tercer y último Torneo Federativo santafesino de gimnasia artística , disputado en la ciudad de Rosario.

Tres de sus representantes, Guadalupe Aranibe, Azul Alvarez y Pilar Piccione , lograron cumplir con los objetivos trazados al inicio de la temporada y obtuvieron la clasificación a los Nacionales, el máximo evento de la gimnasia artística a nivel federativo en el país. Entrenan bajo la guía de las “profes” Constanza Pozo, Melina Chiarito y Micaela Ramundo, responsables de su crecimiento técnico y competitivo.

La actuación más destacada fue la de Guadalupe Aranibe , de 15 años, quien se impuso en la categoría Juvenil Nivel 3 . En una competencia que reunió a 51 gimnastas, Aranibe se ubicó quinta en la clasificación general y fue la mejor en su categoría.

“Guada” completó así un sólido recorrido en el circuito federativo santafesino, donde logró dos primeros puestos y un segundo lugar en las tres fechas disputadas este año. Esta regularidad la dejó quinta en el ranking final y le valió la clasificación al Torneo Nacional Federativo , que se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre en Mar de Ajó .

Azul Alvarez y Pilar Piccione

Junto a Aranibe, también estará en Mar de Ajó la gimnasta Azul Alvarez, quien compite en la categoría Mayor Nivel 3. Por su parte, Pilar Piccione, quien también representa al CGC, en la categoría Infantil Nivel 4, logró clasificar a su respectivo Nacional Federativo, que se disputará en la localidad de San Martín de los Andes.

Un proyecto en crecimiento

La clasificación de las tres gimnastas del CGP a los Torneos Nacionales es una muestra del trabajo sostenido y planificado que se realiza en la institución, no solo en la preparación física y técnica de las deportistas, sino también en la formación integral desde edades tempranas. Con resultados que respaldan el proceso, el Centro Gimnástico Pergamino se consolida como un semillero en constante evolución y proyección.