lunes 11 de agosto de 2025
    • ¿La Copa del Mundo en San Nicolas?

    Extraoficial: San Nicolás se gestionaría la llegada del trofeo mundialista que levantó la Selección Argentina en 2022, 1986 y 1978.

    11 de agosto de 2025 - 20:20
    Posibilidad extraoficial de la visita del trofeo de la Copa del Mundo en San Nicolás.

    Posibilidad extraoficial de la visita del trofeo de la Copa del Mundo en San Nicolás.

    LaOpinion

    De manera extraoficial, trascendió que la ciudad de San Nicolás podría recibir próximamente la visita del trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA, la misma que Lionel Messi levantó en Qatar 2022, Diego Maradona en México 1986 y Daniel Passarella en Argentina 1978.

    La madre de Naiara Durán, a días del juicio por el feticidio: es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"
    Llegan TC Pick Up y TC Pista Pick Up al Autódromo de San Nicolás este fin de semana.

    San Nicolás recibe la 6° fecha del TC Pick Up y TC Pista Pick Up este fin de semana

    Las gestiones para la llegada del trofeo de la Copa Del Mundo

    Según se supo, tanto el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, como el presidente de la Liga Nicoleña de Fútbol, Sandro García, habrían realizado gestiones para que el trofeo pueda ser exhibido en la ciudad.

    De confirmarse, se trataría de una oportunidad histórica para que los vecinos y visitantes puedan apreciar de cerca uno de los máximos símbolos del fútbol mundial, cargado de gloria y emoción para los argentinos.

