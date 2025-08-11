¿La Copa del Mundo en San Nicolas?

Posibilidad extraoficial de la visita del trofeo de la Copa del Mundo en San Nicolás. LaOpinion

De manera extraoficial, trascendió que la ciudad de San Nicolás podría recibir próximamente la visita del trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA, la misma que Lionel Messi levantó en Qatar 2022, Diego Maradona en México 1986 y Daniel Passarella en Argentina 1978.

Las gestiones para la llegada del trofeo de la Copa Del Mundo Según se supo, tanto el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, como el presidente de la Liga Nicoleña de Fútbol, Sandro García, habrían realizado gestiones para que el trofeo pueda ser exhibido en la ciudad.

De confirmarse, se trataría de una oportunidad histórica para que los vecinos y visitantes puedan apreciar de cerca uno de los máximos símbolos del fútbol mundial, cargado de gloria y emoción para los argentinos.

