Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

Murió la mujer que iba montada a la motocicleta junto a un hombre que sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital San José.

Un grave siniestro vial en la ruta nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 210, dejó como saldo la muerte de una mujer y un hombre gravemente herido. El hecho ocurrió este martes 12 de agosto, alrededor de las 19:45 horas, en jurisdicción de Pergamino .

De acuerdo con el parte oficial, un ómnibus Mercedes Benz, dominio HZM975, perteneciente al Club Huracán de Arrecifes y conducido por Roberto Adolfo Baratini (76), se desplazaba en sentido sur–norte con 31 pasajeros —ocho mayores y 23 menores— cuando, por causas que se investigan, colisionó con una motocicleta Mondial 150 azul, sin patente colocada, guiada por Alejandro Francisco Pereyra (28), quien viajaba acompañado por Rocío Belén López (31).

La primera hipótesis indica que se trató de una colisión por alcance, aunque las autoridades aclararon que la causa final del accidente aún no ha sido determinada.

Como consecuencia del impacto, Rocío Belén López perdió la vida en el lugar, mientras que Pereyra fue trasladado por la empresa Medicar al hospital, consciente y lúcido. El conductor del ómnibus resultó ileso, al igual que todos los pasajeros.

Intervención policial y judicial

fatal siniestro vial en la ruta 8 urquiza fontezuela pergamino arrecifes 006

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Policía de Seguridad Vial Pergamino, Policía Científica y personal de la Comisaría Primera de Pergamino, además de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 1 del fiscal Fernando Pertierra, que investiga el hecho bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas. La Ruta Nacional Nº 8 no fue interrumpida al tránsito durante el procedimiento.

Contención a los integrantes del plantel de fútbol de Arrecifes

fatal siniestro vial en la ruta 8 urquiza fontezuela pergamino arrecifes 001 En el colectivo viajaba un plantel de fútbol de Arrecifes. LA OPINION

Los integrantes del plantel de fútbol de Arrecifes que se dirigía a Pergamino a disputar un partido terminaron muy conmocionados por el fatal siniestro y la tarea de los miembros de la brigada rescatista que acudió fue la de brindarles contención tras la traumática experiencia sufrida.