Joaquín Debeljuh, tras ganar otra vez el SARR: "Me sentí mejor que nunca arriba de la moto"

Días después de haber conquistado por segunda vez consecutiva el South American Rally Race ( SARR ), el piloto de Acevedo- Pergamino , Joaquín Debeljuh Taruselli , pasó por el programa Fuera de Página , que se emite por La Opinión Play y FM 105.1 , y analizó en detalle lo que fue esta exigente carrera.

La séptima edición del SARR -considerado de los más duros de Sudamérica- recorrió cerca de 3.500 kilómetros a través de cuatro provincias: La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza . Allí, el finalista del Dakar 2022 volvió a imponerse en la categoría Motos a bordo de la RVM 450 R .

El campeón argentino y latinoamericano de rally raid en 2025 repasó cómo fue la competencia, el momento clave que lo llevó a la punta y los objetivos que se vienen para una temporada que recién comienza.

-Se dio lo que imaginamos que parecía tan difícil. Antes de largar dije que esta edición no sabía cómo iba a ser, pero estoy contento de que haya funcionado todo a la perfección.

-Si bien dijiste en la previa que no sabías qué podía pasar, estabas convencido de que llegabas mejor preparado que el año pasado…

-Tal cual, yo creo que llegué mejor que nunca, muy preparado, muy confiado y con la moto en el mejor momento del desarrollo que hicimos con Pablo (Pucci) antes de ir a la carrera, fue indispensable para que salga todo muy bien, hicimos una carrera impecable y me sentía muy confiado y muy cómodo sobre la moto, hicimos algunos seteos, algunas puestas a punto específicas y vamos cada vez agregando más detalles. Estoy en mi mejor momento en cuanto a la conducción, al manejo, cómo me siento arriba de la moto y se vio reflejado porque hicimos muy buenas etapas, enfocado en la hoja ruta, en la navegación, en el terreno y fue cada día mejor. Nunca me había sentido tan bien en una competencia y fue una de las mejores carreras de mi vida.

-¿Superó al SARR de 2025?

-Sí, además fue más intensa. El año pasado fue un poco más tranquila, arrancamos bien desde el principio con buenos tiempos, empezamos a sacar ventaja y después sobre el final fue más tranquilo. Esta edición fue al revés. Arrancamos un poco retrasados, tercero, cuarto, tercero, desde atrás y con el pasar de los días empezamos a avanzar y a la mitad de la carrera llegamos al primer puesto, así que fue de menos a más, un ‘mini Dakar’ acá en Sudamérica, fueron nueve días de unos 3.500 kilómetros. Parecía que iba a ser muy difícil repetir el triunfo del año pasado, pero gracias a Dios se dio esta oportunidad de ganar y estoy feliz y contento.

Joaquin derrape

-Hubo un día clave: la quinta etapa en San Juan, cuando pasaste a la punta. ¿Fue el quiebre de la carrera?

-Sí, totalmente, además en carreras anteriores siempre estaba muy lejos de alcanzar a Martín (Duplessis) que es un pilotazo, muy rápido, es súper profesional y es un gran referente desde que yo era chico, fue Top 10 en etapas del Dakar, acelera con las dos manos y poder abrir pista con él e ir empujando con él y Baltazar Frezze, mi compañero de equipo fue increíble, en Fiambalá (tercera etapa) íbamos los tres abriendo pista, que creo que también fue un quiebre en cuanto a mi forma de encarar la carrera, yo salía desde más atrás y pude alcanzarlos a ellos dos.

-Teniendo en cuenta que largan cada tres minutos…

-Exacto, alcanzar al de adelante significa que vas tres minutos más rápido y al que va más adelante son seis minutos. Entonces salir desde atrás fue bueno, se dieron estrategias muy buenas que también hizo linda la carrera. Así que la etapa de Fiambalá también marcó un quiebre en cuanto a cómo iba en la moto, cómo me sentía, con la energía de poder acelerar.

Joaquin Familia

-Sensaciones muy personales como piloto y en ese conjunto que formás con la moto…

-Y sin saber cómo venía porque vas solo y no tenés ni idea, no hay ninguna huella adelante, y cuando los pude alcanzar dije “está bien este ritmo”. Y me sentí seguro, empecé a abrir pista y ahí fue un gran quiebre, esa etapa la gané. Me dio mucha seguridad y una gran satisfacción como piloto de haber mejorado tanto. Si bien siempre digo que necesito más horas y más entrenos, hicimos un clic muy grande del año pasado a este y creo que avanzamos mucho y crecí como piloto. Me siento mucho más seguro en manejo, en concentración y en abrir pista. Después de llegar a la punta, el resto de las etapas abrí pistas y no me perdí nunca.

-Además fuiste ampliando la ventaja en la general sobre el segundo, el paraguayo Guido Krahn…

-Sí, ya sobre el final la diferencia era bastante grande. Cerca de tres horas y después dije “en qué momento logré esa ventaja”, porque todos los días estábamos muy peleados con Guido, pero si te pones a pensar sacando 15 minutos por día cuando se acumulan nueve días de competencia, hacen que al final de la competencia sea un montón de ventaja.

-Siempre destacás que la navegación del SARR es muy exigente. ¿Hubo sorpresas este año?

-Siempre tenés que ir muy concentrado, yo creo que es mucho más difícil que en el Dakar, la navegación es muy precisa, muy técnica y va metro a metro, con muchos cambios de rumbo con poca distancia entre cada uno. Si no seguiste tal cual lo que decía la hoja, un waypoint no lo encontrás más en el medio del desierto donde ves todo igual, perdés referencias y ahí es donde se empieza a complicar.

-¿Cómo continuará tu año luego de este triunfo?

-Estamos súper hiper motivados, todo el equipo, la marca RVM, Pablo (Pucci), mi familia, todos los sponsors y los que me rodean, la verdad que es una linda satisfacción y es un mimo después de tantas horas y tanto tiempo dedicándome a fondo. ¿Lo que se viene?, lo próximo es otra fecha del CANAV (Campeonato Argentino de Navegación), se está definiendo si se hace en San Juan a principios de mayo y después el gran objetivo es el Desafío Ruta 40 a fines de mayo, donde estarán los mejores pilotos del mundo.

Joaquín podio

-¿El objetivo del año es revalidar los títulos argentino y latinoamericano?

-Sí, ojalá que pueda revalidar los dos títulos, que sigamos por este buen camino y, obviamente correr el Desafío Ruta 40 y si lo termino tendría la habilitación para ir al Dakar de vuelta.

-De darse tu segundo Dakar sería con un contexto diferente al de 2022, con más experiencia y con esta moto RVM que te está dando muchas satisfacciones...

-Ojalá que se pueda dar, además RVM sería la primera marca argentina en correr un Dakar. Hasta ahora no hay una moto desarrollada y hecha por un argentino y con piezas de Argentina que haya corrido el Dakar. Creo que lo disfrutaría el triple.

-Si tuvieras que resumir este triunfo en una palabra…

-Satisfacción, porque se vio el laburo y el trabajo que venimos haciendo más allá de los resultados. Me sentí muy bien, mejor que nunca, me sentí completo, con ganas de seguir mejorando y trabajando y creo que es lo que nos hizo llegar hasta acá y nos motiva a seguir por más.