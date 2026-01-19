lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino brindaron detalles de las intervenciones que se desarrollaron en distintas zonas de Pergamino.

    19 de enero de 2026 - 16:07
    Las obras fueron desarroladas por la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda local, distintas áreas operativas de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevaron adelante durante este domingo una serie de trabajos de mantenimiento y renovación en puntos estratégicos de la red de distribución.

    Lee además
    crematorio: cada vez mas familias optan por este servicio en pergamino

    Crematorio: cada vez más familias optan por este servicio en Pergamino
    Zoilo Bartolo se consagró en Talentos en Escena y reafirmó su identidad folklórica.
    Cultura y espectáculos

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Obras de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Las tareas se desarrollaron, por un lado, en el Parque Industrial, donde se ejecutaron acciones de actualización y mantenimiento preventivo sobre la infraestructura existente. Estas intervenciones resultan fundamentales para asegurar que las empresas allí radicadas dispongan de una potencia energética acorde a sus procesos productivos, reduciendo al mínimo el riesgo de fallas técnicas y optimizando la calidad del suministro en un sector clave para el desarrollo económico y la generación de empleo a nivel local.

    Paralelamente, en la zona de la calle Güiraldes, los equipos técnicos realizaron una repotenciación integral de la red aérea, que incluyó el reemplazo total de los conductores existentes. En este sector se sustituyeron los cables antiguos por otros de mayor sección, lo que permite incrementar la capacidad de transporte de energía, disminuir las caídas de tensión y mejorar de manera significativa la confiabilidad del servicio para los vecinos y establecimientos comerciales e industriales del área.

    Trabajos los domingos

    Desde la Cooperativa destacaron que la elección de jornadas dominicales para la ejecución de este tipo de obras de gran envergadura responde a una planificación orientada a minimizar el impacto en la actividad comercial, industrial y administrativa de la ciudad, reafirmando así el compromiso permanente con la comunidad y con la prestación de un servicio eléctrico seguro, eficiente y acorde a las necesidades actuales y futuras.

    Temas
    Seguí leyendo

    Crematorio: cada vez más familias optan por este servicio en Pergamino

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Rige el tiempo ordinario en la Iglesia Católica hasta el 18 de febrero

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Pileta y pista para los Centro de Desarrollo Comunitario

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    Inclusión laboral: un joven con Asperger se desempeña como ayudante de guardavidas en Sports

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El adulto agredió a los menores y fue a buscar un cuchillo para intimidarlos. video

    Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    San Nicolás patentó 2241 motos en 2025 y el mercado creció más de un 30%

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad