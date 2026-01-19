La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

Con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda local, distintas áreas operativas de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevaron adelante durante este domingo una serie de trabajos de mantenimiento y renovación en puntos estratégicos de la red de distribución.

Obras de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino Las tareas se desarrollaron, por un lado, en el Parque Industrial, donde se ejecutaron acciones de actualización y mantenimiento preventivo sobre la infraestructura existente. Estas intervenciones resultan fundamentales para asegurar que las empresas allí radicadas dispongan de una potencia energética acorde a sus procesos productivos, reduciendo al mínimo el riesgo de fallas técnicas y optimizando la calidad del suministro en un sector clave para el desarrollo económico y la generación de empleo a nivel local.

Paralelamente, en la zona de la calle Güiraldes, los equipos técnicos realizaron una repotenciación integral de la red aérea, que incluyó el reemplazo total de los conductores existentes. En este sector se sustituyeron los cables antiguos por otros de mayor sección, lo que permite incrementar la capacidad de transporte de energía, disminuir las caídas de tensión y mejorar de manera significativa la confiabilidad del servicio para los vecinos y establecimientos comerciales e industriales del área.

Trabajos los domingos Desde la Cooperativa destacaron que la elección de jornadas dominicales para la ejecución de este tipo de obras de gran envergadura responde a una planificación orientada a minimizar el impacto en la actividad comercial, industrial y administrativa de la ciudad, reafirmando así el compromiso permanente con la comunidad y con la prestación de un servicio eléctrico seguro, eficiente y acorde a las necesidades actuales y futuras.

