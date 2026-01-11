Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

El Municipio de Pergamino puso en marcha un nuevo Plan de Alivio Fiscal destinado a acompañar a los vecinos del Partido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ofreciendo importantes beneficios económicos a quienes mantengan sus tasas al día y adopten herramientas digitales de gestión. La iniciativa contempla descuentos de hasta el 20 por ciento en todas las tasas municipales correspondientes tanto a vivienda urbana como rural, y forma parte de una política orientada a fortalecer la cultura del buen contribuyente y modernizar los mecanismos de recaudación.

Desde la administración municipal a cargo del intendente Javier Martínez, explicaron que el plan busca reconocer el compromiso de quienes cumplen regularmente con el pago de sus tributos, al mismo tiempo que promueve prácticas más ágiles, seguras y sustentables. En ese sentido, el esquema de beneficios combina distintos incentivos que, al ser acumulables, permiten alcanzar una reducción significativa en el monto total de las tasas.

Uno de los ejes centrales del Plan de Alivio Fiscal en la Municipalidad de Pergamino es el reconocimiento al buen contribuyente, otorgando un descuento a aquellos vecinos que no registren deudas y mantengan un historial de cumplimiento. A este beneficio se suma otro incentivo para quienes opten por adherir al débito automático, una modalidad que facilita el pago en tiempo y forma, evita olvidos y contribuye a una mayor previsibilidad tanto para el contribuyente como para el Municipio.

Asimismo, el plan promueve la Boleta Digital, una herramienta que permite recibir las tasas de manera electrónica, reduciendo el uso de papel y agilizando los tiempos de emisión y distribución. Esta modalidad no solo implica un ahorro económico para el vecino, sino que también se inscribe dentro de una política de cuidado ambiental y modernización del Estado local.

Más beneficios y alivio fiscal

Otro de los beneficios incluidos en el programa está vinculado al registro en el Portal Ciudadano, una plataforma digital que centraliza trámites, consultas y servicios municipales. A través de este portal, los vecinos pueden acceder a su información tributaria, descargar boletas, realizar pagos y mantenerse informados sobre distintas gestiones, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Desde el Municipio de Pergamino destacaron que este Plan de Alivio Fiscal no solo apunta a aliviar la carga económica de los contribuyentes, sino también a consolidar un vínculo más cercano y transparente entre el Estado local y la comunidad. La incorporación de herramientas digitales permite mejorar la eficiencia administrativa, optimizar recursos y brindar una atención más rápida y accesible.

Asimismo, las autoridades remarcaron que el plan se encuentra vigente para las tasas de vivienda urbana y rural, e invitaron a los vecinos a informarse sobre los requisitos y modalidades de adhesión a través de los canales oficiales del Municipio. De esta manera, se busca que un mayor número de contribuyentes pueda acceder a los beneficios disponibles y aprovechar los descuentos previstos, contribuyendo al sostenimiento de los servicios municipales y al desarrollo de la ciudad.

Cerca de los vecinos

Portal Ciudadano de la Municipalidad se consolida como una herramienta fundamental en el proceso de modernización del Estado local, acercando la gestión pública a los vecinos a través de soluciones tecnológicas simples, accesibles y eficientes.

Este espacio digital, desarrollado íntegramente por el equipo técnico del Municipio, le permite al contribuyente y ciudadano realizar trámites, consultas y pagos sin necesidad de acercarse a las oficinas, las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De esta manera, Pergamino continúa con una administración más transparente, ágil y centrada en el ciudadano, en línea con los modelos de ciudades inteligentes que priorizan la digitalización de servicios públicos.

Este espacio propone un entorno personalizado en el que cada usuario puede configurar su panel de inicio según sus intereses y necesidades, activando o bien desactivando las funcionalidades en cualquier momento. Esta lógica de diseño centrada en la experiencia del usuario permite que cada persona acceda rápidamente a la información o trámite que necesita, evitando las pérdidas de tiempo y simplificando procesos que antes requerían múltiples pasos presenciales.