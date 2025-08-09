sábado 09 de agosto de 2025
    • Solidaridad y reinserción: internos de la UN 41 fabricaron bancos para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate

    Solidaridad. Presos de Campana elaboraron diez bancos para las salas de espera del hospital, en una acción que une capacitación laboral y compromiso social.

    9 de agosto de 2025 - 12:14
    Hospital Zonal de Agudos de Zárate recibirá mobiliario por personas privadas de libertad

    Hospital Zonal de Agudos de Zárate recibirá mobiliario por personas privadas de libertad

    LAOPINION

    Capacitación con impacto social: El Hospital Zonal de Agudos de Zárate recibió un valioso aporte gracias al trabajo de internos de la Unidad 41 de Campana. Bajo la coordinación de los talleres de carpintería de la cárcel bonaerense, las personas privadas de libertad fabricaron diez bancos destinados a mejorar la comodidad de pacientes y familiares en las salas de espera.

    Desde hace muchos años, Por una Sonrisa viene llevando adelante campañas en el marco del Día del Niño.

    Por una Sonrisa Pergamino y una misión: que ningún niño se quede sin festejar
    La actividad central del jueves, en honor a San Cayetano, comenzará a las 14:30 con la procesión, seguida de una misa.

    San Cayetano, consuelo del pueblo que reza por trabajo y paz

    El proyecto combina formación técnica, responsabilidad social y reinserción laboral, brindando a los internos la posibilidad de adquirir habilidades en carpintería mientras realizan un aporte concreto a la comunidad.

    El origen de la iniciativa

    La propuesta surgió a partir de la inquietud de un agente penitenciario que, al conocer las necesidades del hospital, gestionó el vínculo entre ambas instituciones. Luego de recibir un pedido formal del centro de salud, se puso en marcha la producción de los bancos con materiales resistentes y un diseño que combina estructura de hierro y asientos de madera.

    Una experiencia que transforma

    Además de mejorar las instalaciones del hospital, la actividad forma parte del Voluntariado Social impulsado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, que promueve la participación activa de los internos en acciones comunitarias. Estas experiencias fortalecen la autoestima, el trabajo en equipo y la conciencia solidaria.

    Reconocimiento de las autoridades

    La dirección del hospital agradeció la donación y destacó la calidad del mobiliario y la importancia de estos proyectos para tender puentes entre el sistema penitenciario y la sociedad. Desde la Unidad 41 remarcaron que la capacitación laboral dentro de las cárceles es una herramienta fundamental para reducir la reincidencia y favorecer la reinserción.

    Hospital Zonal de Agudos de Zárate recibirá mobiliario por personas privadas de libertad

    Solidaridad y reinserción: internos de la UN 41 fabricaron bancos para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate
