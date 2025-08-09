sábado 09 de agosto de 2025
    • Incendio en el barrio José Hernández: una vivienda quedó destruida y un rescatista sufrió graves quemaduras

    Un incendio ocurrido en Güiraldes al 1600 provocó importantes daños materiales y dejó como saldo a un brigadista con quemaduras de tercer grado.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de agosto de 2025 - 11:58
    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    LA OPINION
    El presunto funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico habría provocado el incendio.

    El presunto funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico habría provocado el incendio.

    LA OPINION

    Este sábado, minutos antes de las 11:00, un incendio de importantes proporciones afectó por completo a una de las viviendas ubicadas en un terreno con varias construcciones, en calle Güiraldes al 1670, en la zona oeste de Pergamino.

    Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado de manera accidental, posiblemente debido al funcionamiento defectuoso de un artefacto eléctrico. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron por completo la estructura de la casa afectada, provocando pérdidas totales.

    Rescatista con quemaduras

    Al lugar acudieron de inmediato dotaciones rescatistas, junto con móviles policiales y una ambulancia del SAME. Durante las tareas de extinción, uno de los brigadistas sufrió quemaduras de tercer grado, por lo que recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado de urgencia a un centro de salud para su atención especializada.

    incendio en el barrio jose hernandez donde un bombero sufrio quemaduras y debio ser trasladado al hospital 002
    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    Vecinos de la cuadra relataron que el humo y las llamas podían verse a gran distancia, y que algunos residentes colaboraron con los bomberos para retirar elementos de las viviendas linderas y evitar que el fuego se propagara.

    Las hipótesis sobre las causas del foco ígneo apuntan a un desperfecto eléctrico como desencadenante del incendio.

    El rápido accionar de los rescatistas y el trabajo coordinado con el SAME y la Policía permitieron controlar la situación y evitar que el fuego alcanzara otras casas del predio, aunque las pérdidas en la vivienda siniestrada fueron totales.

