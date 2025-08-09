"Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

Ecobotellas: el innovador proyecto de los alumnos de sexto año de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación LAOPINION

Una iniciativa escolar contra la contaminación por plástico: Los alumnos de las divisiones C y D de sexto año de la Escuela 3 de Baradero llevan adelante un proyecto educativo y ambiental para reducir el impacto de los residuos plásticos.

Bajo la guía de sus docentes, investigaron sobre las consecuencias del plástico en la naturaleza y desarrollaron la técnica de las ecobotellas: botellas plásticas rellenas con residuos plásticos compactados, reutilizadas para construcción y arte sustentable.

Difusión y participación comunitaria Como parte de la campaña, los estudiantes visitaron un programa de radio local para contar su experiencia, explicar el proceso de confección de las ecobotellas e invitar a la comunidad a sumarse. El objetivo es que cada vecino aporte sus residuos plásticos, contribuyendo así a un hábito sostenible y colectivo.

Punto de recolección en la escuela Para facilitar la participación, la institución instaló un recipiente especial para recibir plásticos. Esta acción busca promover la colaboración entre estudiantes, docentes y vecinos, fortaleciendo el compromiso con el cuidado del planeta.

Educación y conciencia ambiental Los docentes remarcaron que el propósito del proyecto es doble: reciclar y educar. A través de esta propuesta, se fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y el sentido de responsabilidad ambiental, valores que acompañarán a los jóvenes toda la vida.

